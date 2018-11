Rubrik annonce le support de la nouvelle classe de stockage Amazon S3 Intelligent-Tiering. Cette dernière permet de réduire les coûts de stockage pour les données archivées auxquelles les entreprises accèdent rarement.

« De nombreux clients Rubrik utilisent S3 pour répondre à leurs besoins d’archivage de données et de reprise après sinistre », déclare dans un communiqué Arvind Nithrakashyapcofondateur et directeur technique du spécialiste du cloud data management. « Toutefois, le mapping d’applications et la gestion des données sur plusieurs niveaux de stockage dans le cloud constituent un défi. Le support par Rubrik de la nouvelle classe de stockage Amazon S3 Intelligent-Tiering représente un grand pas en avant pour aider les entreprises à accorder leurs usages et leur budget à la bonne classe de stockage, tout en la gérant et en y accédant via nos solutions de gestion des données. »

Le support Amazon S3 Intelligent-Tiering s’ajoute ainsi au portefeuille de solutions de Rubrik déjà intégrées à AWS dont :

– CloudOut for Archival qui supporte différentes classes de stockage AWS dont S3 Standard, S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA), S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA), S3 Reduced Redundancy Storage (RRS) et Amazon Glacier.

– CloudOn dédié à l’instanciation des applications et des bases de données sur AWS pour le PRA/PCA, la migration des applications et le test and dev.

– La sauvegarde et le data management natif pour les instances EC2.

– Cloud Cluster dédié à la sauvegarde des instances EC2 en production, notamment pour SAP HANA.

– Rubrik Datos IO pour la sauvegarde et la restauration dans le cloud des bases de données non-relationnelles NoSQL (MongoDB, DataStax, Apache Cassandra) déployées sur AWS.