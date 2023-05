Le distributeur informatique de Greenville, en Caroline du Sud, révèle que les résultats de son troisième trimestre fiscal 2023, clôt le 31 mars, ont augmenté de 5% en glissement annuel. Ce trimestre reflète un changement des activités de ScanSource aux Etats-Unis.

Mike Baur, le PDG de ScanSource, explique à CRN que « les ventes du segment communications modernes et cloud – l’activité historique de vente de matériel sur site – qui inclut le service de communication d’entreprise Intelisys de ScanSource – ont chuté de 7%. Nos clients ont transféré leurs systèmes téléphoniques sur site vers le cloud ». A ce sujet, il précise : « Nos activités UCaaS (Unified-Communications-as-a-Service) et CCaaS (Contact-Center-as-a-Service) se développent rapidement ». Et d’ajouter : « Nous misons sur le cloud en matière de communications et sur les revenus récurrents ».

Il poursuit : « Notre mesure de croissance des revenus récurrents est la facturation à l’utilisateur final. Elle a augmenté de 9% pour atteindre 2,5 milliards de dollars. »

Le chiffre d’affaires du segment des solutions technologiques spécialisées – qui comprend l’informatique mobile d’entreprise, la capture de données, les codes-barres, les points de vente et les réseaux – a augmenté de 12%. « Nous avons d’ailleurs remporté le titre de distributeur de l’année d’Aruba », ajoute Mike Baur. « Notre trimestre s’est avéré solide grâce aux réseaux, aux lecteurs de codes-barres et à la sécurité ».