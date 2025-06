A l’occasion de sa conférence annuelle Cisco Live 2025 à San Diego, l’équipementier réseau californien annonce revenir sur le marché de l’équilibrage de charge et placer le contrôle de tous ses outils au sein d’une console unique.

Cisco avait abandonné les équilibreurs de charge en 2012. Leur retour est assuré par l’équipe d’Isovalent, la société à l’origine de l’outil de réseau et de sécurité Cilium que Cisco a rachetée en 2023. Le directeur technique d’Isovalent, Thomas Graf, désormais vice-président de l’activité sécurité de Cisco, précise que cet équilibreur de charge fonctionne dans les conteneurs Kubernetes, les machines virtuelles et l’infrastructure existante. S’appuyant sur du logiciel libre, il a été testé à grande échelle par Google et Meta. Il s’adresse en particulier aux clients de VMware qui cherchent une alternative aux licences Broadcom.

Autre annonce de poids : Cisco regroupe le contrôle de tous ses outils au sein d’une seule console, pour les administrations de réseau fatiguées de jongler avec différentes consoles de gestion. L’outil s’appelle Cloud Control.

Cisco a également présenté AI Canvas, une interface agentique qui génère dynamiquement des tableaux de bord de gestion, et un assistant IA qui offre une interface conversationnelle.

Cloud Control repose à la fois sur AI Canvas et l’assistant IA afin de recevoir des requêtes en langage naturel sur l’état du réseau ou la raison d’une panne. Les systèmes d’IA s’appuieront sur des données opérationnelles à la fois en direct et historiques pour proposer des conseils et les mettre en œuvre après validation. Le PDG Chuck Robbins est d’avis que cette approche « agentic ops » est nécessaire pour faire face aux menaces de sécurité.

Cisco a également annoncé l’unification de ses gammes de matériel de commutation et sans fil Catalyst et Meraki. Elles partagent désormais une console de gestion et des licences communes. L’entreprise a également annoncé Nexus Dashboard, une console unique pour gérer les structures NX-OS et ACI.

L’unification de la gestion des appareils et des services avec Cloud Control et l’amélioration de la gestion de Nexus, Meraki et Catalyst permettent à Cisco de promouvoir son virage vers l’intelligence artificielle.