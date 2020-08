Neurones annonce des résultats semestriels meilleurs que prévus. La croissance de 5,1% (dont 5,4% en organique) enregistrée au premier trimestre permet de compenser la baisse de 4,9% constatée au deuxième trimestre et débouche même sur une légère croissance de 0,2% sur l’ensemble du semestre. Le chiffre d’affaires de la période s’établit ainsi à 254,4 millions d’euros versus 253,8 millions d’euros un an plus tôt.

Grâce à la bonne résistance des volumes, au mix d’activités du groupe (proportion significative de contrats récurrents, clients globalement peu exposés), à son organisation en sociétés spécialisées et au recours au dispositif d’activité partielle, le résultat opérationnel du semestre est, lui aussi, plus élevé que prévu : 8,7% du chiffre d’affaires, à comparer à 9,1% pour les six premiers mois de 2019.

La trésorerie s’améliore également. Nette des dettes financières (hors dettes de loyers IFRS16), elle s’élève à 228,9 millions d’euros, contre 182,3 millions d’euros un an auparavant.

Le démarrage de nouveaux contrats récurrents a généré une hausse des effectifs (croissance nette de 80 personnes) au cours du semestre.

Malgré les incertitudes quant à l’évolution de la crise sanitaire, l’intensité de la crise économique et au probable durcissement du marché, le groupe de conseil rehausse ses prévisions du 6 mai 2020 et table désormais pour l’ensemble de l’exercice sur un chiffre d’affaires d’au moins 495 millions d’euros (versus 475 millions d’euros) et sur un résultat opérationnel d’au moins 8% (versus 6%).Neurones estime par ailleurs que sur le moyen terme, la crise actuelle aura un effet accélérateur sur la transformation digitale des entreprises, ce qui sera favorable aux offres du groupe.