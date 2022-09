Depuis le 11 juillet dernier, le grossiste parisien fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte après qu’il s’est déclaré en cessation de paiement le 15 juin. Spécialisé dans la distribution à valeur ajoutée des solutions Wifi et sécurité de Trend Micro, Sophos, Ruckus, Cambium Networks, Adipsys, Ucopia et Ivanti, Config a subi de plein fouet les difficultés économiques des pays du Maghreb, dont dépend une part significative de son activité, et les ruptures d’approvisionnement post-Covid qui ont impacté les livraisons.

Le grossiste a notamment souffert de la dévaluation de la monnaie tunisienne et des difficultés de recouvrement qui s’en sont suivies, l’obligeant à ne plus livrer qu’au compte-goutte, en fonction du paiement des factures en souffrance, explique son PDG Zouhir El Kamel. Au Maroc et en Algérie, c’est à des difficultés administratives liées notamment à l’exportation de devises, qu’il est confronté.

De fait, le chiffre d’affaires s’est fortement dégradé ces dernières années, reculant de près de 23 millions d’euros de chiffre d’affaires sur l’exercice clos en mars 2019 à une quinzaine de millions d’euros à fin mars 2022. L’effectif s’est lui aussi fortement contracté, revenant d’une vingtaine de personnes à une douzaine aujourd’hui.

Malgré le redressement judiciaire, le business continue, se félicite Zouhir El Kamel, qui dit pouvoir compter sur le soutien de ses fournisseurs, notamment de Trend Micro et de Sophos. Ces derniers ont accepté d’honorer les commandes malgré le gel de leurs créances. De quoi conforter Zouhir El Kamel, qui se dit optimiste quant aux chances de la société de poursuivre son activité à l’issue de la période d’observation début janvier.

Pour autant, les contraintes liées à l’export et aux difficultés d’approvisionnement demeurent et ne sont pas pour arranger la vie des grossistes IT. « La pénurie en composants impacte fortement le business, confirme le patron d’un grossiste concurrent. Les délais de livraison en firewalls, en appliances, etc. s’allongent et impactent toute la chaîne de distribution. Pas de livraison, pas de service pour les intégrateurs… qui peuvent être tentés de favoriser les solutions cloud au dépend de solutions on-prems ». Voire d’aller directement sur les places de marché de Google ou Amazon, court-circuitant les grossistes.

Il reste que « pour les offres complexes, le conseil, l’intégration, l’accompagnement, la réactivité en cas de problème, les revendeurs ont besoin de soutien auprès de leur distributeur et de l’éditeur », expose le dirigeant d’un autre grossiste. C’est précisément la carte qu’entend continuer de jouer Config.

Pour l’heure, un administrateur judiciaire a été nommé afin d’établir la viabilité de la société, ainsi qu’un mandataire chargé de représenter les créanciers. Ceux-ci ont jusqu’au 10 septembre pour déclarer leurs créances.