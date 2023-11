Red Hat annonce la disponibilité de Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 9.3 et la sortie de RHEL 8.9 dans les prochaines semaines. Ces mises à jour visent à étendre les capacités intégrées de gestion des conteneurs Podman. La raison pour laquelle RHEL 9.3 est disponible avant RHEL 8.9 est liée au portage et à l’assurance qualité de la base de code, selon l’éditeur open source.

« Cela va permettre aux utilisateurs d’automatiser la configuration des réseaux de conteneurs, des contrôles de santé et des secrets, ainsi que d’utiliser les définitions de conteneurs Quadlet », précise Red Hat. « Lorsque le contrôle de santé d’un conteneur Podman échoue, les administrateurs peuvent spécifier une action automatisée pour remédier à la situation, ce qui allège le fardeau de la gestion des charges de travail conteneurisées ». Et d’ajouter : « Les administrateurs système peuvent utiliser plus efficacement ‘systemd’ en tant que système de gestion de conteneurs localisé, réduisant ainsi les complexités nécessitant une intervention humaine ».

Le communiqué précise que RHEL 9.3 apporte une prise en charge complète de Stratis, un système de stockage Linux conçu pour simplifier l’administration du stockage. « L’interface devient ainsi à la fois plus conviviale et plus rationnelle : mise à l’échelle dynamique, cryptage, allocation optimisée des ressources, provisionnement fin, instantanés et mise en cache ».