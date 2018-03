Au cours du quatrième trimestre, les ventes d’appliances de sauvegarde dans la zone EMEA ont reculé de 9,5% en un an pour atteindre 233,6 millions de dollars rapporte IDC. Les ventes de systèmes ouverts ont généré 216,7 millions de dollars, soit une baisse de 7,3%. Le recul est plus net pour les équipements destinés aux mainframes puisque ceux-ci ont vu leurs ventes chuter de 30,2% à 24,3 millions de dollars.

« Les PBBA (Purpose-Built Backup Appliances) sont un élément clé des solutions de backup et de reprise après sinistre au sein des organisations européennes, mais l’avènement de nouvelles solutions telles que l’hyperconvergence, les passerelles cloud et les applications cloud natives impactent négativement la demande dans cette région », explique dans un communiqué Jimena Sisa, analyste EMEA Storage Systems chez IDC.

La baisse n’a pas épargné le principal marché EMEA que constitue l’Europe de l’Ouest, dont les ventes reculent de 7,2% à 181,9 millions de dollars, on constate toutefois une forte accélération des livraisons dans la péninsule ibérique et au Benelux qui enregistrent respectivement des croissances de 38,2% et 24,6%. « Les solutions matérielles traditionnelles sont confrontées à des conditions de marché difficiles dues à la modernisation des datacenters. Cependant, la mise en oeuvre de solutions de stockage hybrides et l’approche de la date butoir de la GDPR poussent les organisations à investir dans des solutions sur site grâce aux bénéfices qu’elles apportent : un moyen peu coûteux de développer les investissements et les solutions existantes sans toucher aux procédures. C’est ce qui explique la poussée du marché des PBBA dans certains pays d’Europe de l’Ouest », croit savoir Jimena Sisa.

Le bilan est toutefois fort différent au Royaume-Uni, toujours affecté par les incertitudes du Brexit et l’instabilité politique qui en découle.

EMEA PBBA Vendor Revenue by Product, 4Q17 (Revenues in $M)