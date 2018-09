Selon IDC, le marché des appliances de sauvegarde intégrées (PBBA) de la zone EMEA a clôturé le second trimestre avec un chiffre d’affaires de 239,7 millions de dollars, soit une progression de 26,8% en un an. Il s’agit du deuxième trimestre consécutif de hausse à deux chiffres, le premier semestre se clôturant ainsi par une progression de 19%.

« Les systèmes ouverts sont toujours la force motrice du marché EMEA des PPBA, les revenus grimpant de 25,7% sur un an pour atteindre 214,9 millions de dollars », commente dans un communiqué Jimena Sisa, analyste de recherche sur les solutions de stockage chez IDC. « De même, les ventes de systèmes mainframes ont également augmenté au deuxième trimestre, ce segment progressant en un an de 37,3% s’établissant ainsi à 24,8 millions de dollars. »

Si l’on s’en tient à l’Europe de l’Ouest, les ventes de PBBA ont progressé au cours de la période de 26,6% à 184,3 millions de dollars, les systèmes ouverts et les mainframes progressant respectivement de 24,3% et 48,6%. Les systèmes cibles ont dominé le marché des systèmes ouverts avec une croissance annuelle de 28,7%, les systèmes intégrés enregistrant quant à eux une croissance plus modérée de 16,6%.

Le cabinet d’analyse a constaté une forte croissance des PBBA en France (+46,7%) et dans la zone DACH (+41,6%).

« La transformation numérique oblige les entreprises européennes à investir dans des projets visant à moderniser leur centre de données grâce à des solutions qui offrent non seulement des solutions de qualité et de validation des données qui les aident à atteindre leurs objectifs, mais aussi à introduire des solutions de gestion des données qui leur donnent un accès agile et unifié aux différents formats de données, au travers de différentes plateformes, tout en offrant le contrôle, le stabilité, la fiabilité et la disponibilité indispensables au succès de la transformation digitale », estime Jimena Sisa. « Cela a aidé à booster le marché des PPBA en Europe de l’Ouest, certains fournisseurs ayant incorporé le contrôle des données, des solutions de gestion, et la capacité de se connecter au cloud dans leur gamme de produits. »

EMEA PBBA Vendor Revenue by Product, 2Q18 (Revenues in $M)

Vendor Revenues ($M) 2Q17 Revenue 2Q17 Market Share 2Q18 Revenue 2Q18 Market Share 2Q18/2Q17 Growth Mainframe systems $18.1 9.6% $24.8 10.4% 37.3% Open systems $171.0 90.4% $214.9 89.6% 25.7% Total $189.0 100.0% $239.7 100.0% 26.8%

EMEA PBBA Open Systems, 2Q18