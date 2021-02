Filiale du groupe Neurones, l’ESN Neurones IT indique dans un communiqué qu’elle s’est enrichie en août dernier Aezan Services qui apporte à son pôle digital « un savoir-faire RPA éprouvé ». Les conditions financières de l’opération ne sont pas divulguées.

Basée à Paris, Aezan Services intervient partout en France et met à la disposition des grandes entreprises ses compétences en conseil et organisation, ainsi qu’en digitalisation de processus. La société a notamment développé une suite logicielle SaaS, qui s’articule autour de :

Génédoc, outil de modélisation d’expertises pour les métiers de prestation intellectuelles,

Easy-Welcome, outil de gestion et d’organisation de l’accueil des visiteurs sur site et Easy-Office, outil de management du flex-office de bureaux.

Aezan Services vient compléter le pôle Digital de Neurones IT qui compte désormais 200 collaborateurs spécialisés en automatisation des processus métier, innovation technologique (Idéation, IOT, Big Data, IA), UX et UI ainsi qu’en développement d’applications Back end et mobile.

Aezan Services conservera une forte autonomie avec sa marque, son management, sa culture, son ambiance et ses locaux.

« Rejoindre le groupe est pour nous l’occasion de propulser le développement d’Aezan Services pour changer de dimension. Au-delà des aspects techniques et commerciaux, c’est aussi et surtout une histoire d’hommes et de confiance partagée. Nous avons pris le temps de construire les objectifs et les orientations communes afin que ce rapprochement se fasse avec enthousiasme dans la convivialité et l’envie de collaborer, avec le sourire », indique dans un communiqué le directeur général et fondateur de la société, Romuald Gauvin.