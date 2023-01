L’édition 2023 du plus grand show annuel des technologies grand public vient de s’achever et force est de constater que le message de l’urgence climatique n’est pas parvenu jusqu’à Las Vegas. Il a dû se perdre en cours de route dans le tunnel anti-embouteillages d’Elon Musk.

Le royaume du véhicule électrique

Au salon du consumérisme, le renoncement à la voiture individuelle semble très difficile à envisager. L’accent est mis sur le véhicule électrique dans un délire de greenwashing : ceintures de sécurité chauffantes, amélioration technologique du système de climatisation, systèmes audio à faible consommation d’énergie ou encore systèmes de changement de forme de la carrosserie dans le but d’améliorer l’aérodynamisme.

La sur-représentation des constructeurs automobiles

Les marques automobiles étaient présentes en masse au CES 2023 (Consumer Technology Association). Un journaliste de Numerama a dit qu’il se serait cru dans un salon de l’automobile.

Il est désormais question de « cockpit intelligent », avec capteurs et caméras, « pour pouvoir échanger davantage d’informations entre la voiture et les occupants et anticiper leurs besoins » : capter les battements de cœur et les émotions de la personne qui conduit, par exemple. Le respect de la vie privée n’est pas au cœur des préoccupations.

Par ailleurs, les écrans dans les véhicules ne cessent de croître. L’infotainment est perçu par Gartner comme l’un des principaux domaines de monétisation logicielle des équipementiers automobiles, avec écrans et casques de réalité virtuelle pour occuper les passagers arrière.

Le véhicule défini par logiciel

Des exposants ont présenté des architectures centralisées de véhicules autonomes soutenues par des ordinateurs à haute performance (HPC). Il est à présent question de créer une architecture de véhicule complètement « cloud-native ».

Des solutions d’amélioration de la chaine d’approvisionnement

Le CES n’a tout de même pas complètement ignoré les énormes problèmes de chaine d’approvisionnement de ces dernières années. Des fournisseurs automobiles ont présenté des solutions promettant une meilleure traçabilité. Certains ont même été jusqu’à parler de circularité et de récupération des pièces en fin de vie. L’espoir fait vivre dans un événement qui célèbre la démesure.