Les actions du fournisseur de solutions de stockage flash ont grimpé de plus de 30% jeudi à la bourse de New York après des trimestriels meilleurs que prévus et un relèvement des prévisions annuelles.

Pure Storage a affiché une performance solide au deuxième trimestre de son exercice fiscal 2026 avec un chiffre d’affaires en hausse de 13% à 861 M$ au lieu des 846,2 M$ prévus. Le résultat d’exploitation a également dépassé les prévisions à 130 millions de dollars et généré une marge opérationnelle de 15,1 %. Le bénéfice par action ajusté, de 43 cents, a dépassé l’estimation moyenne des analystes, qui était de 39 cents.

« Nos excellents résultats du deuxième trimestre démontrent la confiance croissante de nos clients dans la valeur de la plateforme Pure Storage pour améliorer le stockage et la gestion de leurs données », a déclaré Charles Giancarlo, PDG de Pure Storage (photo). « Aujourd’hui, les applications d’entreprise sont bloquées dans des systèmes hérités rigides qui enferment les données dans des silos. Avec Purity et Pure Fusion, les clients virtualisent leur stockage pour créer leur propre Cloud de données d’entreprise et exploiter pleinement leurs données pour en tirer profit. »

Cette forte dynamique est tirée notamment par la hausse de 15% des services d’abonnement. À 414,7 M$, ils représentent désormais 48 % du chiffre d’affaires total. Cela porte les revenus récurrents annualisés (ARR) à 1,8 Md$ (+18%), alors que les obligations de performance restantes (RPO) augmentent à 2,8 Md$ (+22%).

« Nous avons constaté une forte croissance de l’ensemble de notre portefeuille, portée par les grandes entreprises et par la dynamique continue de FlashBlade ainsi que par l’accélération de nos offres de logiciels et de services phares : Evergreen One, Cloud Block Store et Portworx », a précisé le nouveau directeur financier Tarek Robbiati lors de la conférence avec les analystes.

Pure Storage récolte aussi les fruits de ses premiers succès auprès des hyperscalers. En mars dernier, le fournisseur a officialisé un contrat avec Meta autour sa technologie DirectFlash. Les revenus liés à cet accord ont commencé à être comptabilisés au second trimestre et Pure Storage s’est dite « de plus en plus confiante » d’atteindre l’objectif initial d’un à deux exaoctets d’ici la fin de l’exercice.

« Notre relation avec Meta continue de progresser et nous continuons de constater un intérêt croissant de la part d’autres hyperscalers cherchant à remplacer à la fois leur environnement basé sur un disque dur et un SSD par notre technologie DirectFlash », a indiqué Tarek Robbiati.

Toutes ces évolutions ont conduit Pure Storage à relever ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’exercice 2026 entre 3,6 et 3,63 Md$, contre 3,52 Md$ précédemment. La croissance devrait ainsi s’établir entre 13,5 à 14,5% au lieu des 11% de la prévision initiale.