Pure Storage complète son portfolio de baies FlashBlade, dédiées au stockage unifié « fichiers et objets », d’une nouvelle gamme « //E » pour les grands besoins capacitifs et anticipe des disques Flash de 300 To d’ici 2026.

Pure Storage est principalement connu pour ses baies de stockage Full Flash NVMe « FlashArray » adaptées au stockage blocs et principalement orientées performances. Mais le constructeur dispose également d’une gamme de baies orientées stockage fichiers et objets répondant au nom de « FlashBlade » plus focalisée sur la capacité et la flexibilité.

Jusqu’à présent cette gamme « FlashBlade » se limitait aux modèles modulaires « //S » optimisés pour les charges de travail non structurées.

« //E » comme Efficience…

La semaine dernière, Pure Storage a lancé une nouvelle plateforme « FlashBlade //E » qui veut concrétiser la vision d’un stockage capacitif Flash plus économe qu’un stockage disque. Visant les grands besoins de stockage non structuré, l’offre « //E » démarre à une capacité 4 Po et croit par incrément de 2 Po (via l’adjonction de châssis de stockage EX).

Dit autrement, là où les baies « //S » visaient la densité à haute performance (notamment pour les besoins analytiques de données non structurées), les baies « //E » vise la haute capacité pour tous besoins fichiers/objets à un coût compétitif.

Selon le constructeur, les //E se démarquent par des avantages clés :

– Un coût d’acquisition similaire aux disques : proposées pour moins de 0,20 $ par Go, avec trois ans de maintenance incluse, les baies FlashBlade //E offrent un TCO (Total Cost of Ownership) inférieur de 40% aux baies disques équivalentes.

– Une efficacité opérationnelle supérieure avec une fiabilité 10 à 20 fois supérieure à celle des systèmes HDD en n’occupant qu’un cinquième de l’espace et de la consommation électrique.

– La meilleure efficacité énergétique du secteur: selon Pure, sa FlashBlade //E consomme jusqu’à 5 fois moins d’électricité que les solutions disques qu’elle remplacera. « Plus le système est volumineux, plus la technologie sera efficace et aidera l’entreprise à atteindre des objectifs de durabilité chaque jour plus critiques » affirme le constructeur.

Bien évidemment, cette nouvelle baie est pilotée au travers du logiciel Purity, commun à toutes les baies Pure Storage. Elle sera disponible à l’achat à partir de la fin avril ou au travers d’un modèle de paiement à l’usage via un abonnement « Evergreen//One Storage as a Service ».

« À travers FlashBlade//E, nous réalisons l’ambition d’origine de notre fondateur : un datacenter 100 % flash. Pour les charges de travail pour lesquelles la technologie flash était autrefois trop coûteuse, nous sommes ravis de proposer à nos clients les avantages majeurs de Pure pour un coût total de possession inférieur à celui des solutions sur disques, » explique Amy Fowler, vice-présidente et directrice générale FlashBlade de Pure Storage.

Vers des disques flash 300 To !

Selon Alex McMullan, CTO de Pure, on va entendre beaucoup parler de stockage capacitif dans les mois à venir. On le sait, les baies Pure Storage s’appuient sur des disques SSD maison appelés DFM (pour Direct Flash Modules). Dans un entretien avec Blocks & Files, Alex McMullan explique que « au cours des deux prochaines années, notre niveau de concurrence avec disques durs atteindra une nouvelle dimension. Aujourd’hui, nous livrons des disques de 24 et 48 To. Vous pouvez vous attendre à un certain nombre d’annonces de notre part lors de notre conférence Accelerate autour de disques Flash de plus en plus grands, afin d’atteindre notre ambition déclarée, celle d’avoir des capacités de disque de 300 To, d’ici 2026 ou avant. »

Aujourd’hui un châssis comporte 40 disques de 48 To soit environ 2 Po (une baie //E comporte un châssis EC ‘Compute & Storage’ de 2 Po et un châssis EX ‘Storage’ de 2 Po).

Demain, un seul et même châssis pourrait donc embarquer 40 disques de 300 To, soit une capacité totale de 12 Po !

Va-t-on vraiment ouvrir une nouvelle ère du stockage en 2026 ? Affaire à suivre…