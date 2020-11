Pure Storage annonce une série d’améliorations de son programme Pure Partner. L’éditeur introduit notamment un volet spécifique de ce programme à l’intention des techniciens de ses partenaires. Baptisé Pure WaveMakers et accessible sur invitation (à partir du 16 novembre), ce volet permettra aux techniciens sélectionnés de bénéficier d’informations privilégiées, notamment sur la feuille de route produits, d’accéder à des ressources supplémentaires, à des événements exclusifs, à des formations dédiées et d’être mis en relation directe avec les responsables produits et les ressources techniques du pionnier des solutions 100% Flash. Ils pourront aussi partager des informations entre eux.

Autre nouveauté, l’ajout d’un outil de démonstration virtuelle, Pure Test drive, qui permet aux partenaires de démontrer toutes les caractéristiques des baies Pure en utilisant les données des clients, comme s’ils étaient chez eux, au sein de leur environnement de production. « Pure Storage pousse ses partenaires à mettre en place le plus possible de preuves de concept car, dès lors qu’un prospect a assisté à une démonstration, il y a neuf chances sur dix qu’il devienne client », explique Matthieu Brignone, vice-président des ventes partenaires Europe-Moyen-Orient-Afrique de Pure Storage. Pure Test drive permet aux partenaires de poursuivre le rythme de leurs démonstrations en dépit des contraintes liées à la pandémie de Covid-19.

Autre avancée majeure introduite au Pure Partner : la mise à disposition en ligne de Pure Sizer tool, un outil de dimensionnement des systèmes FlashArray. Cet outil permet aux partenaires de déterminer en quasi-autonomie les configurations recommandées en fonction des caractéristiques des environnements clients (quantité de stockage, type de données, taux de compression des données, vitesse de rafraîchissement des données, nombre de sauvegardes, etc.). Pure Sizer tool permet également de dimensionner une proposition sur Pure as-a-Service, son offre de paiement à l’usage en mode souscription.

Ces différentes nouveautés s’accompagnent d’un rafraîchissement du portail partenaires, présenté comme plus convivial et permettant d’accéder plus facilement aux ressources disponibles (documentations techniques et commerciales, formations, campagnes de marketing personnalisées, bibliothèque d’actifs numériques, contenus les réseaux sociaux…).

Enfin, l’information intéressera les partenaires français : l’équipe de Nathalie Marques, en charge du suivi et de l’animation du réseau de partenaires en France, est en phase de recrutement d’une quatrième personne. Pure Storage compte environ vingt-cinq partenaires actifs en France – parmi lesquels Stordata, SCC, Axians, Antemeta, Infidis, Tersedia…) dont une vingtaine sont certifiés. Leur nombre est stable, Pure Storage ayant une politique de distribution sélective.