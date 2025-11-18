L’ESN rennaise Provectio complète son équipe cyber en annonçant le recrutement de Pauline DEHORS au poste d’Ingénieur cybersécurité experte GRC. Cette nomination s’inscrit dans le cadre de l’évolution de la palette de services de Provectio et de la montée en puissance de ses offres de cybersécurité.

Dans le cadre de sa mission, Pauline DEHORS participera à la création de l’offre GRC lancée par Provectio dédiée au PME, ETI et collectivités. Elle sera également la référente pour les projets GRC menés chez les clients et travaillera en synergie avec les autres équipes de Provectio. Elle occupe donc une place centrale dans l’organisation et sera rattachée à Mounir Ait Bahadda, Responsable département cybersécurité chez Provectio. Pauline DEHORS connait parfaitement Provectio et a largement contribué à faire émerger l’offre GRC au sein de l’ESN.

Pauline DEHORS, « Proposer à grande échelle aux PME & ETI une offre de GRC traditionnellement réservée aux grands comptes est au cœur de notre approche. Nous bénéficions d’une offre industrialisée et éprouvée qui permettra à nos clients d’accéder à des bénéfices concrets et rapidement mesurables. Mon approche équilibrée entre gouvernance et technique me permet de voir le tableau d’ensemble tout en maîtrisant les détails et d’accompagner efficacement nos clients dans leurs projets GRC. »