L’entreprise de service numérique rennaise Provectio confirme son expertise autour de la mise en œuvre de l’environnement MS 365 dans le secteur des cabinets comptables en répondant aux attentes du cabinet Ageca Conseils.

La genèse du projet

 

Historiquement, la gestion informatique du cabinet reposait sur un serveur physique interne, avec des logiciels installés localement et une absence d’outils collaboratifs en ligne. Cette organisation a montré ses limites lors de la crise sanitaire, notamment avec des difficultés d’accès aux données à distance, des problèmes de VPN et une mobilité réduite pour les équipes.

Le départ du collaborateur en charge de l’informatique a accentué la nécessité de repenser l’organisation technique du cabinet. Face à ces enjeux, Ageca Conseils a décidé de confier la gestion de son informatique à un associé, tout en recherchant un accompagnement professionnel pour sécuriser et moderniser son système d’information.

Le passage à la version SaaS de leur outil de production Quadra de Cegid, imposant l’intégration d’Office 365, a été un déclencheur supplémentaire. C’est dans ce contexte que le cabinet a choisi de faire appel à Provectio, partenaire reconnu pour son expertise et sa proximité, afin d’assurer la migration vers des solutions cloud, d’améliorer la collaboration interne et de garantir la continuité de service pour ses clients, principalement des artisans, commerçants, TPE et professions libérales.

Un accompagnement sur mesure réalisé par les experts Provectio

 

Pour garantir le succès du projet, Provectio a mis en œuvre une approche globale qui inclut : une migration vers Office 365, une restructuration des données vers SharePoint et un accompagnement des équipes d’AGECA conseils. À noter également que suite à l’audit, un renouvellement du matériel informatique a été réalisé.

 

Des gains opérationnels mesurables pour les équipes

  • Gain de temps : Simplification du travail quotidien, accès aux fichiers partout, réduction de la charge mentale pour la gestion informatique.
  • Travail collaboratif : Fichiers partagés sur SharePoint, meilleure synchronisation entre les sites, échanges facilités.
  • Support : Équipe locale et réactivité.
  • Libération de ressources : Délégation de l’informatique à un prestataire, possibilité de se concentrer sur le cœur de métier.

Aurélie LEMOINE, Associée au sein du cabinet AGECA Conseils « Ageca Conseils a choisi Provectio pour son expertise reconnue et sa proximité régionale. Face à la complexité de la migration vers Office 365 et la nécessité de sécuriser l’accès aux données, le cabinet recherchait un partenaire capable d’apporter un accompagnement réactif et personnalisé. Provectio s’est imposé naturellement, notamment grâce à la connaissance de l’écosystème Quadra et à la qualité des échanges avec nos équipes. Ce choix a permis à Ageca Conseils de gagner en sérénité, d’optimiser la collaboration interne et de se concentrer pleinement sur l’accompagnement de ses clients. Je recommande Provectio aux autres cabinets. »

