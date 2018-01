Le redressement se manifeste lentement chez LDLC.com. Au cours du troisième trimestre de son exercice 2017-2018, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 141,0 millions d’euros, en repli de 1,9%. Sur les neuf premiers mois, il s’établit à 356,9 millions d’euros, en recul de 2,3%.

Comme au deuxième trimestre, l’activité BtoC affiche une légère amélioration mais est encore impactée par les prix des composants mémoire. Sur la période, cette activité ressort à 104,0 millions d’euros en repli de 2,2% contre -3,2% au deuxième trimestre et -4,4% au premier trimestre. Ainsi, sur 9 mois, le chiffre d’affaires de cette activité atteint 259,0 millions d’euros contre 267,3 millions d’euros un an plus tôt. Au 31 décembre 2017, le groupe comptait 27 magasins générant, au sein de l’activité BtoC, des ventes de 39,7 millions d’euros sur 9 mois dont 15,6 millions d’euros enregistrés au troisième trimestre.

L’activité BtoB génère de son côté sur les 9 premiers mois de l’exercice un chiffre d’affaires de 88,5 millions d’euros stable par rapport à l’exercice précédent, dont 33,9 millions d’euros au troisième trimestre.

Les autres activités dont Maginéa contribuent pour 9,0 M€ au chiffre d’affaires de la période.

« Comme annoncé en début d’exercice, le groupe LDLC finalise la mise en place des process et des investissements nécessaires à l’accompagnement de ses objectifs. L’exercice en cours, conjoncturellement compliqué a néanmoins permis au groupe de se préparer à aborder sereinement, la croissance et les projets à venir, afin d’atteindre les ambitions fixées à l’horizon 2021 », commente dans un communiqué le directeur général Olivier de la Clergerie du groupe. « Ainsi, dès le début du prochain exercice, le groupe lancera, comme annoncé, son activité en Espagne avec une approche omnicanal, et pourra bénéficier des premiers retours de la nouvelle équipe dédiée aux professionnels en Ile de France, de la mutualisation des outils de Domisys et LDLC, d’une structure LDLC distribution mise à niveau pour accélérer le rythme des ouvertures des boutiques et enfin, de l’entrée de la société Olys dans le périmètre du groupe, l’acquisition ayant été finalisée ce jour. »