Après avoir démocratisé l’usage du 2-en-1, Microsoft et ses partenaires innovent dans le secteur du PC avec les PC Always Connected. Ils se distinguent notamment par une autonomie des plus confortables : 20 heures. C’est deux fois le temps d’utilisation moyen des appareils actuels.

La promesse du lancement de tels produits avait été faite il y a tout juste un an lors de la conférence WinHEC (WINdows Hardware Engineering Conference) de Shenzen en Chine. La présentation des premiers appareils fournis par Asus et HP Inc vient d’avoir lieu à Hawaï, à l’occasion du Qualcomm Snapdragon Tech Summit. Rien d’étonnant à cela puisque les machines sont équipées d’un processeur Snapdragon 835 de Qualcomm, une plateforme que l’on trouve plutôt sur les smartphones Android. Il est vrai que les deux laptops présentés, l’Asus NovaGo et l’HP Envy x2, se distinguent tout particulièrement du reste du marché par une connectivité 4 G+ (Gigabit LTE), ce qui leur permet d’être toujours connecté, donc « Always Connected ». Ils disposent pour cela d’une carte eSIM, une carte SIM intégrée (le e signifiant embedded) qui offre l’avantage d’être multiopérateur. Autre avantage par rapport au reste du marché, les deux portables s’allument instantanément.

Tous ces avantages sur papier seront-il en mesure de relancer le marché du PC. C’est ce qu’èspère Microsoft et, bien sûr, les deux fabricants présents à Hawaï. Celui qui a le plus à gagner d’un rebond du marché est assurément Asus, dont les ventes ont plutôt tendance à s’effondrer. L’Asus Nova Go devrait sortir avant la fin de cette année en quantité limitée. Capable de télécharger un film de 2 heures en 10 secondes selon son fabricant, sa batterie supporte une veille de 30 jours et une activité continue de 22 heures. Doté d’un écran de 13,3 pouces Full HD (1920 x 1080 pixels), il sera proposé à partir de 599 dollars pour la version offrant 64 Go de stockage et 4 Go de RAM. Il faudra compter 200 dollars de plus pour disposer de 256 Go de stockage et de 8 Go de RAM.

De son côté, l’Envy x2sortira au printemps prochain. On n’en sait pas grand-chose, sinon que cet appareil à écran détachable disposera, outre de la 4G LTE2, du WiFi. Son autonomie annoncée est supérieure à 20 heures. Le tout pour 1,13 kg et pour un paquet de dollars dont l’épaisseur n’est pas dévoilée.