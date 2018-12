Spécialiste des puces pour téléphones mobiles, Qualcomm s’investit de plus en plus sur le marché du PC où il constitue désormais une menace pour Intel. L’an dernier, la firme de San Diego a adapté ses puces pour fonctionner sous Windows, ce qui a débouché sur les Snapdragon 845 et 850. Il va à présent lancer une série de puces spécifiques pour les ordinateurs, en visant le marché professionnel.

Présenté au Snapdragon Tech Summit de Qualcomm à Hawaii, le processeur Snapdragon 8cx prend en effet également en charge Windows 10 Enterprise, alors que les puces précédentes se limitaient aux versions grand public du système d’exploitation. Parmi les plateformes validées figurent Microsoft Azure, F5, Palo Alto Networks, Tanium, Forcepoint, PulseSecure, WD, MobileIron, Citrix, McAfee, Microsoft Intune et Office 365, ainsi que VMware Workspace ONE et Symantec Endpoint Protection.

Cette puce 7nm 64 bits est dotée de 8 cœurs Qualcomm Kryo 495 CPU, quatre sont basés sur les conceptions Arm Cortex-A76 et quatre basés sur le Cortex-A55 avec 10 Mo de cache. Un modem cellulaire Snapdragon X24 permet de télécharger jusqu’à 2 Gbps par liaison radio et d’envoyer des données à la vitesse de 316 Mbps. Sont également prises en charge les technologies Wi-Fi 802.11ad, 802.11ac Wave 2, 802.11a / b / g et 802.11n, dans les bandes 2,4, 5 et 60 GHz. Au programme également, Bluetooth 5.0, les systèmes Satellite GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS et SBAS, sans oublier le NFC. Le processeur accepte les interfaces USB 3.1 et les disques SSD NVMe et UFS 3.0. Il prend en charge les RAM LPDDR4x à la vitesse de 2133 MHz sur huit canaux.

Côté graphique, le GPU Adreno 860 est validé pour DirectX 12, permet le décodage des vidéos H264, H265 et VP9, et gère un écran interne 4K et jusqu’à deux écrans 4K externes à la vitesse de 120 images par seconde. Le processeur accepte les interfaces USB 3.1 et les disques SSD NVMe et UFS 3.0. Il prend en charge les RAM LPDDR4x à la vitesse de 2133 MHz sur huit canaux. Côté IA, le Snapdragon 8cx est doté d’un moteur Hexagon 685 DSP et de la technologie All-Ways Aware qui permet de communiquer avec les assistants vocauxAlexa et Cortana. Enfin, la puce est équipée de la technologie Quick Charge 4+.

Les premiers PC équipés du nouveau Snapdragon devraient sortir au courant du troisième trimestre de l’année prochaine.