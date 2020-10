En 2020, dans un contexte de crise sanitaire mondiale, le channel informatique européen enregistrera « son année la plus rentable de son histoire », estime Steve Brazier. Profitant de sa keynote lors de l’événement virtuel Canalys Channels Forum 2020, le CEO de Canalys a expliqué aux partenaires que la pandémie de Covid-19 leur offrait une année record en termes de bénéfices dans un contexte de forte augmentation de la demande informatique, rapporte Channel Partner Insider.

Steve Brazier a déclaré que le télétravail provoquait un afflux de demandes de produits et des services de la part des revendeurs et distributeurs. Il a ajouté que la plupart des distributeurs faisaient de plus des économies en matière de frais généraux. « Au premier et au deuxième trimestre, lorsque nous étions tous inquiets pour l’avenir, vous avez réduit les coûts et avez pu maintenir bon nombre de ces économies. Vous avez également dépensé moins pour vos bureaux et par conséquent, votre marge opérationnelle a augmenté parce que vos frais généraux et administratifs ont diminué », a affirmé le dirigeant. Il a ajouté que dans un contexte économique tendu avec une chute du PIB de près de 9% dans la région, le channel européen a vu son chiffre d’affaires progresser de 4% au cours des trois premiers trimestres. « La technologie a gagné, le channel a gagné, les distributeurs ont gagné. En fait, cela s’est transformé en une très bonne année, ce que nous n’aurions pas pu prédire », a encore ajouté le patron du cabinet d’analyse spécialisé

Selon lui, les grands revendeurs ont été gagnants grâce à l’augmentation des dépenses des clients qui se démènent pour s’adapter à la pandémie et au passage au télétravail. Il reconnait toutefois que les petits revendeurs ont quant à eux rencontré des difficultés, les PME achetant moins de technologie.

Pour lui, le marché du PC sortira également gagnant de la pandémie. Alors que beaucoup prédisaient la disparition de l’ordinateur personnel, les fournisseurs de PC comme HP, Dell et Lenovo profitent de la crise. Pour conclure, Steve Brazier estime que la demande pour ce type de machines restera forte, au moins pendant les 12 prochains mois.