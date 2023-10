Planisware, éditeur français de logiciels de gestion de projets en mode SaaS, va faire son entrée en bourse le 16 octobre sur Euronext Paris. Dans un contexte peu favorable aux « IPO », Planisware sera la seconde société de la tech à se lancer sur la place parisienne cette année. L’introduction est conséquente avec une valorisation visée comprise entre 1,1 milliard et 1,25 milliard d’euros.

L’offre prévoit la cession de jusqu’à 15,1 millions d’actions existantes à un prix compris entre 16 et 18 € par action, soit entre 241 et 277 M€. Une option de surallocation de 2,26 millions d’actions est prévue qui permettrait de lever au total entre 241 et 277 M€. L’offre sera clôturée le 10 octobre, pour un placement le lendemain et un début de négociation le 16 octobre.

Fondé en 1996, Planisware fournit des solutions qui aident les grandes entreprises à mieux piloter leur portefeuille de projets, en particulier dans les domaines de la R&D, de l’ingénierie, de l’automatisation et de la digitalisation. La société compte près de 600 collaborateurs et 500 clients dans 30 pays en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

L’éditeur a montré la solidité de son modèle avec une croissance annuelle moyenne de 19% depuis sa création. Sur l’exercice 2022, Il a fait part d’un chiffre d’affaires de 132 M€, avec une marge d’Ebitda ajusté de 31%. Il vise une progression de cette dernière à 35% en 2026 et le maintien d’une croissance proche de 20% sur les prochaines années.

Planisware voit dans son IPO une opportunité d’accroitre sa visibilité et sa notoriété, de poursuivre sa stratégie de croissance et de renforcer son positionnement sur le marché.

« En tant qu’éditeur de logiciels SaaS B2B de premier plan, nous sommes enthousiastes à l’idée que Planisware puisse accéder à la cotation sur Euronext Paris. Il s’agit d’un moment important dans l’histoire de Planisware et d’une étape naturelle de notre expansion », déclare son Président et co-fondateur Pierre Demonsant.