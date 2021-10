Jusqu’à l’ouverture de la séance d’entrée en bourse d’OVHcloud vendredi, les investisseurs ont retenu leur souffle. La panne généralisée du milieu de semaine allait-elle compromettre les premiers pas de la licorne sur la place parisienne ? Il n’en a finalement rien été puisque le titre a terminé la séance sur une hausse de plus de 6,5%.

Le fleuron français des services cloud avait joué il est vrai la prudence en fixant un prix d’introduction de 18,50 euros, la borne basse d’une fourchette indicative qui allait jusqu’à 20 euros. Mais, incontestablement, il a su aussi convaincre les investisseurs de la qualité du dossier. L’Offre a connu un grand succès à la fois auprès des investisseurs institutionnels, internationaux et individuels. C’est «la plus forte participation pour une introduction en Bourse sur le compartiment A d’Euronext Paris depuis 10 ans, hors privatisation », souligne le groupe dans son communiqué.

Avec l’émission d’un peu plus de 18,9 millions d’actions nouvelles, le groupe roubaisien lève environ 350 millions lors de cette introduction. C’est en deçà de son ambition initiale qui était de lever jusqu’à 400 millions d’euros. Cela le valorise à 3,5 milliards d’euros.

Le produit de la cession des actions cédées par les actionnaires historiques s’élèvera à 50 millions d’euros et pourra être porté à environ 110 millions d’euros au maximum, en cas d’exercice intégral de l’Option de surallocation.

A l’issue de l’opération, Octave Klaba et sa famille resteront largement majoritaires avec environ 70% des parts. Les fonds KKR et TowerBrook Capital Partners en détiendront un peu plus de 15%, les salariés 2,1% et le flottant sera compris entre 11,5 et 13,2%.

L’introduction a été saluée par le secrétaire d’Etat chargé de la Transition numérique, Cédric O. « C’est un grand jour pour la souveraineté française et européenne. On veut faire des champions ici », a-t-il déclaré lors de la cérémonie d’ouverture chez Euronext.

« Nous l’avons fait pour honorer tous ceux qui croient dans le même rêve que nous : bâtir le fournisseur de Cloud respectant les valeurs Européennes opérant partout dans le Monde », lui a répondu Octave Klaba.

« Le succès de l’introduction en Bourse d’OVHcloud marque le début d’une nouvelle séquence de développement pour notre entreprise. Cette opération nous donne à la fois des moyens supplémentaires pour accélérer notre croissance et renforcer notre position de champion européen et pure player du cloud, tout en soutenant notre expansion internationale et en renforçant les relations de confiance que nous entretenons avec nos parties prenantes », a déclaré Michel Paulin, Directeur général d’OVHcloud, dans le communiqué du groupe.

Même s’il est encore loin de pouvoir rivaliser avec les géants Amazon, Google et Microsoft, OVHcloud porte l’ambition de bâtir une offre alternative crédible, qui puisse notamment répondre aux enjeux de cloud souverain. Son entrée en bourse lui donne de la visibilité et des moyens. Le groupe doit désormais satisfaire les exigences d’une entreprise cotée, notamment sur la communication financière. Prochain rendez-vous donc le 16 novembre pour la publication des résultats de son exercice clos au 31 août 2021