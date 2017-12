Nutanix annonce la nomination de Philippe Incherman en tant que Systems Engineer Manager Territory, responsable des équipes techniques régionales. Dans le cadre de ses nouvelles responsabilités, il encadre les équipes avant-vente de l’éditeur basées à Lille, Nantes, Toulouse, Marseille et Lyon.

Philippe Incherman évolue dans le secteur de l’IT depuis plus de 15 ans. Il a rejoint Nutanix au poste de Senior Systems Engineer en juillet 2015 pour y développer l’activité sur les régions Auvergne, Rhône-Alpes et PACA, structurer le réseau de revendeur et signe des références telles que CDiscount ou le groupe SEB.

Diplômé de l’Ecole Centrale de Marseille, Philippe Incherman commence sa carrière chez APX en 2002 comme consultant sur des projets d’infrastructure. En parallèle, il devient ambassadeur de VMware et de son écosystème dès la commercialisation de l’offre de virtualisation en France en 2004. Il aide également de grands groupes internationaux à gérer leur transformation informatique. En 2011, il intègre Vizioncore (aujourd’hui Quest Software) pour promouvoir la marque dans le Sud-Est de l’Europe, puis poursuit sa carrière comme avant-vente chez VMware au poste de Senior Systems Engineer South EMEA pendant plus de 4 ans.