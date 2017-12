On apprend par un communiqué de LDLC.com que Jean-Philippe Fleury, le patron de Domisys/Materiel.net, le groupe racheté par LDLC l’an dernier, s’en va. « Après avoir collaboré au succès de l’intégration de Materiel.net, Jean-Philippe Fleury, fondateur et directeur général-mandataire social de Domisys, a fait part de sa décision de se tourner vers d’autres projets personnels tout en restant actionnaire du groupe LDLC. Son départ devrait intervenir d’ici la fin de l’année 2017 », indique le document. « Nous remercions Jean-Philippe pour le travail accompli depuis bientôt deux ans pour réussir le rapprochement de nos deux sociétés. La plupart des synergies sont désormais finalisées, il reste le volet logistique qui est déjà bien avancé et sera terminé très prochainement, ce qui renforcera encore notre efficacité », explique Laurent de la Clergerie, président du directoire de LDLC.

Le communiqué détaille par ailleurs les résultats audités du premier semestre, conformes au résultats avant audit publiés le 30 octobre. Ils sont comme nous l’écrivions alors impactés par la hausse des prix des composants. Le chiffre d’affaires atteint 215,0 millions d’euros, contre 221,1 millions d’euros un an plus tôt, dont 155,0 millions d’euros provenant de l’activité BtoC et 54,6 millions d’euros générés par LDLC.pro.

Le panier moyen groupe s’élève à 334 euros HT et le nombre d’ouvertures de comptes (BtoC et BtoB) représente 227.500 nouveaux clients.

Le taux de marge brute au 30 septembre 2017 s’élève à 16,7% du CA contre 16,1% sur l’ensemble de l’exercice 2016/2017. Cette amélioration résulte notamment des synergies dans le domaine des achats avec Materiel.net.

Le bénéfice net du trimestre atteint 2,5 millions d’euros, contre 4,6 millions d’euros un an plus tôt.