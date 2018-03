L’abandon des appliances a plutôt bien réussi à Nutanix. Le spécialiste de l’hyperconvergence a en effet publié de solides résultats à l’issue du second trimestre. Celui-ci s’est achevé par un chiffre d’affaires de 286,7 millions de dollars, soit une croissance sur un an de 44%, et ce malgré l’absence de revenus provenant du hardware, ce qui selon l’éditeur représente un manque à gagner d’environ 14 millions de dollars. La croissance a été particulièrement soutenue dans les zones EMEA et Asie/Pacifique/Japon. Les revenus reportés bondissent de 57% à 478,0 millions de dollars. « Notre activité Logiciel et support progressent de manière significative. Cette activité représente désormais plus d’un milliard de dollars sur une base annualisée », a expliqué le CEO de la société, Dheeraj Pandey, lors de la présentation des résultats aux analystes. Sur le trimestre, 57 contrats de plus d’un million de dollars, dont 5 d’une valeur supérieure à 3 millions de dollars, ont été signés, soit une progression de 104% sur un an. En tout, 1.057 nouveaux noms se sont ajoutés à la liste de clients qui représente aujourd’hui 8.870 contrats.

Les facturations ont atteint au cours de la période 355,9 millions de dollars, soit une croissance de 57%. La marge brute GAAP a grimpé de 46% pour atteindre 122,4 millions de dollars. La perte GAAP est de 62,6 millions de dollars soit 0,39 dollar par action, contre 76,4 millions de dollars soit 0,54 dollar par action un an plus tôt. Au 31 janvier, la société disposait de 918,3 millions de dollars en numéraire et investissements à court terme. C’est 159% de plus qu’un an auparavant.

Pour le trimestre en cours, la société prévoit un chiffre d’affaires compris entre 275 et 280 millions de dollars, une marge brute non-GAAP de 67 à 68% et une perte non-GAAP par action de 0,19 à 0,21 dollar.

Nutanix a profité de la présentation de ses résultats pour annoncer l’acquisition de Minjar, un spécialiste de l’optimisation des environnements multi-cloud. Les conditions financières de l’opération n’ont pas été dévoilées. Minjar est à l’origine de Botmetric, un service qui offre aux entreprises un contrôle unifié des coûts et une visibilité des charges exécutées dans les clouds publics. Botmetric enrichira le produit d’automatisation et de gestion du cycle de vie Nutanix Calm, ainsi que Xi Cloud Services, une extension native du logiciel Nutanix Enterprise Cloud OS. L’intégration dans Nutanix Calm permettra également l’analyse en temps réel de la conformité au cloud pour détecter les risques et les violations de sécurité.