Palo Alto Networks vient de se doter d’un nouveau CEO en la personne de Nikesh Arora nous apprend le Silicon Valley Business Journal. Précédemment vice-président et Chief Business Officer de Google, puis président et COO de SoftBank, cet Indien d’origine était pressenti comme le futur CEO de la holding japonaise. Sa nomination chez le spécialiste de la sécurité des réseaux a été perçue avec scepticisme indiquent nos confrères, car il n’a aucune expérience dans la sécurité.

Cela n’empêchera pas le nouveau CEO de figurer parmi les dirigeants les mieux payés de l’IT. Sa rémunération totale (y compris bonus et actions) pourra en effet grimper jusqu’à 128 millions de dollars par an en fonction des résultats (Tim Cook a perçu ainsi environ 102 millions de dollar en 2017, grâce à la solidité du cours de l’action).

L’actuel CEO de la société, Marc McLaughlin devient vice-président du conseil d’administration. Ce dernier a précisé à CNBC que son remplacement était prévu depuis longtemps et que d’ici quelques années l’entreprise aura un tout autre visage que le Palo Alto actuel, l’accent étant désormais sur de nouvelles initiatives autour du cloud, le machine learning et de nouveaux logiciels. « La société sera différente dans cinq ans à cause d’un nouvel élan vers ces plateformes et ces capacités. En cherchant la personne parfaite pour s’occuper de cela nous voulions quelqu’un qui soit un chef d’entreprise expérimenté de haut vol, qui nous apporte ces compétences et qui nous démontre ce que sera l’entreprise dans cinq ans. »

De son côté, Nikesh Arora a indiqué que ce qui l’intéressait c’était la révolution du cloud et qu’il fallait sécuriser ce futur numérique, ce que Palo Alto faisait à la perfection. Depuis le début de l’année, la firme de Santa Clara a fait l’acquisition d’Evident.io, spécialiste de la protection des infrastructures de services cloud, et de l’éditeur de solutions de cybersécurité israélien Secdo.