Palo Alto Networks a publié les résultats de son troisième trimestre fiscal clos fin avril. Le géant de la cybersécurité a dépassé les attentes de revenus de Wall Street, porté par la montée en puissance de sa stratégie de plateforme, visant à consolider les outils de sécurité de ses clients.

Le chiffre d’affaires a augmenté de 15 % sur un an pour atteindre 2,29 Md$, dépassant de 10 M$ le consensus des analystes. Le groupe a enregistré un bénéfice net de 262,1 M$, soit 37 cents par action, contre un profit de 278,8 M$, ou 39 cents par action, un an plus tôt.

« Au fur et à mesure que les organisations aspirent à simplifier et moderniser leur architecture à l’âge de l’IA, il devient clair que notre stratégie résonne et conduit à de plus grands accords », a déclaré le CEO Nikesh Aurora pendant sa conférence téléphonique avec les analystes.

90 accords de « plateformisation » ont été signés sur le dernier trimestre portant le total à 1.250 accords. Le plus important d’une valeur de 90M$ avec un cabinet de conseil ayant consolidé 4 solutions sur la plateforme sur Cortex XSIAM, l’alternative de Palo Alto Networks aux SIEM (gestion des informations et des événements de sécurité) traditionnels.

XSIAM est un pilier de cette consolidation, avec à lui seul 270 clients et un chiffre d’affaires récurrent en hausse annualisée de 200% au troisième trimestre.

Sur l’ensemble de son offre Next-Generation Security (NGS), Palo Alto Networks a franchi pour la première fois la barre des 5 Md$ de revenus récurrents annualisés (ARR) sur le dernier trimestre et se fixe pour objectif d’atteindre les 15 Md$ d’ARR d’ici cinq ans (exercice 2030).

Pour l’exercice 2025, Palo Alto prévoit un chiffre d’affaires compris entre 9,17 et 9,19 Md$, contre une prévision précédente de 9,14 à 9,19 Md$ et un objectif des analystes de 9,17 Md$.

Malgré cette publication solide, l’action de la société a abandonné près de 7% en clôture de séance mercredi, probablement en raison d’une hausse de 12% des dépenses d’exploitation au troisième trimestre.