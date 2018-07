Palo Alto a lancé auprès d’investisseurs institutionnels un emprunt convertible de 1,5 milliard de dollars à échéance 2023 au taux de 0,75% par an, pouvant être étendu à 1,725 milliards afin de couvrir les attributions excédentaires le cas échéant.

Le spécialiste de la cybersécurité prévoit d’utiliser 165,3 millions de dollars pour couvrir les frais de l’opération. Le solde, soit environ 1,48 milliard de dollars, servira pour les besoins de la société, notamment pour le fonds de roulement, des dépenses en capital, des acquisitions, des opérations stratégiques, le remboursement de sommes dues, le remboursement d’un emprunt convertible à échéance 2019 et le rachat d’actions précise la société dans un communiqué. Cet emprunt pourra être converti en actions sur la base de 3,7545 actions pour 1.000 dollars.

Lors de sa nomination le mois dernier, le nouveau CEO, Nikesh Arora, avait expliqué à Fortune qu’il achetait personnellement des actions à hauteur de 20 millions de dollars. Une preuve de confiance qui devrait rassurer les investisseurs.

Au cours de son troisième trimestre, clos le 30 avril dernier, la firme de Santa Clara a généré un chiffre d’affaires de 567,1 millions de dollars, en croissance de 31% sur un an, pour une perte de 46,7 millions de dollars, contre un déficit de 60,9 millions de dollars un an plus tôt (-23%).