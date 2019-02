Palo Alto Networks a confirmé l’information du quotidien économique israélien Calcalist qui révélait voici deux semaines que l’équipementier négociait l’acquisition de Demisto, une startup montante de la sécurité informatique. Le montant de la transaction s’élève à 560 millions de dollars en numéraire et en actions. L’acquisition devrait être finalisée au cours du troisième trimestre fiscal 2019 de Palo Alto Networks, clos le 30 avril prochain.

Fondée en 2015 par Slavik Markovich, Rishi Bhargava, Dan Sarel et Guy Rinat, quatre cadres de McAfee, Demisto développe et commercialise des outils d’orchestration et d’automatisation pour la gestion de la sécurité des informations, notamment un chatbot qui aide les analystes de la sécurité à gérer leurs tâches. Selon Palo Alto la technologie de Demisto a permis de réduire de 95% les alertes nécessitant une vérification humaine, permettant ainsi aux équipes de sécurité de se concentrer sur les menaces les plus complexes.

Demisto revendique plus de 150 clients, dont un quart font partie du classement Fortune 500 et regroupe notamment de grandes organisations des secteurs de la santé, de la haute technologie et des services financiers.

La société de Cupertino (Californie) a annoncé en octobre avoir clôturé un tour de table de 43 millions de dollars mené par Greylock Partners, auquel participaient Accel, ClearSky Security, Slack Technologies, Wipro Ventures, Secure Octane et Cerca Partners, portant le financement total de Demisto à 69 millions de dollars. A l’issue de l’opération, l’entreprise était valorisée 175 millions de dollars.

Les produits de Demisto resteront disponibles pour les clients et les partenaires après la clôture de la transaction. Les fondateurs de la société rejoindront Palo Alto Networks.

« Nous nous sommes consacrés au défi de l’automatisation parce que nous croyons que le fait de compter uniquement sur des personnes pour lutter contre les menaces échouera face à l’ampleur des attaques d’aujourd’hui. La stratégie de Palo Alto Networks résonne avec notre propre vision. De plus, nous avons trouvé une équipe animée du même esprit qui partage notre conviction que l’avenir de la sécurité repose entièrement sur l’automatisation et l’IA », affirme dans un communiqué le CEO de Demisto, Slavik Markovich.