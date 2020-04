Palo Alto Networks va acquérir CloudGenix pour accélérer l’intégration des succursales distantes et des magasins de détail dans sa plateforme de sécurité SASE (Secure Access Service Edge) Prisma Access. CloudGenix propose en effet des SD-WAN autonomes gérés par le cloud. Le coût de la transaction est d’environ 420 millions de dollars versés en numéraire, sous réserve d’ajustements éventuels.

« À mesure que l’entreprise devient plus distribuée, les clients veulent des solutions agiles qui fonctionnent et qui s’appliquent à la fois à la sécurité et à la mise en réseau. À la clôture de la transaction, la plateforme combinée fournira aux clients une offre SASE complète, la meilleure de sa catégorie, facile à déployer, gérée dans le cloud et fournie en tant que service », commente dans un communiqué Nikesh Arora, CEO de Palo Alto Networks. « La vision de CloudGenix a été de révolutionner les succursales grâce aux WAN autonomes livrés dans le cloud. Avec CloudGenix, les entreprises bénéficient d’une économie à l’échelle du cloud pour leur filiale avec la liberté d’utiliser n’importe quel WAN, n’importe quel cloud ainsi que les meilleurs services d’infrastructure », précise de son côté Kumar Ramachandran, co-fondateur et CEO de CloudGenix.

Fondé en 2013, CloudGenix revendique environ 250 clients, dont beaucoup du classement Fortune 1000, appartenant notamment aux secteurs technologique, de la santé, de la vente au détail, de l’industrie, des finances, des services bancaires, et de l’hôtellerie.

Les co-fondateurs de CloudGenix, Kumar Ramachandran, Mani Ramasamy et Venkataraman Anand, vont rejoindre Palo Alto Networks.

Avec cette transaction, Palo Alto Networks aura dépensé 2,24 milliards de dollars pour neuf acquisitions depuis le début de 2018. Parmi les acquisitions les plus importantes citons celles du fournisseur d’outils d’orchestration et d’automatisation pour la gestion de la sécurité des informations Demisto (560 millions de dollars) en février 2019, du spécialiste de la sécurité des conteneurs Twistlock en mai 2019 (410 millions de dollars) et du spécialiste de la de la protection des infrastructures de services cloud Evident.io (300 millions de dollars) en mars 2018.