Selon CRN, qui s’appuie sur le quotidien économique Calcalist, Palo Alto Networks négocie le rachat de Demisto, une startup montante de la sécurité informatique. Créé en 2015, forte de 165 collaborateurs et basée à Cupertino en Californie, Demisto développe et commercialise des outils d’automatisation de la gestion de la cybersécurité, notamment un chatbot qui aide les analystes de la sécurité à gérer leurs tâches. Demisto a annoncé en octobre qu’elle avait clôturé un tour de table de 43 millions de dollars mené par Greylock Partners, auquel participaient Accel, ClearSky Security, Slack Technologies, Wipro Ventures, Secure Octane et Cerca Partners, portant ainsi le financement total de l‘entreprise à 69 millions de dollars. A l’issue de l’opération, Demisto était valorisée 175 millions de dollars.

Interrogé par nos confrères, ni Demisto, ni Palo Alto Networks n’ont voulu commenter l’information, la firme de Santa Clara qualifiant même celle-ci de rumeur.

Demisto a été fondée par quatre anciens cadres de McAfee, dont trois étaient auparavant issus de l’éditeur israélien de solutions de sécurisation des bases de données Sentrigo.

Cette acquisition est la quatrième de Palo Alto Networks depuis un an, elle fait suite aux rachats d’Evident.io, Secdo et RedLock. L’éditeur prévoit de créer une offre unique à partir des technologies de RedLock et Evident, afin de proposer des analyses de sécurité dans le cloud, une détection avancée des menaces, ainsi qu’une surveillance continue de la sécurité et de la conformité.

Cette information survient au moment où certains partenaires de Demisto affichent leur mécontentement. La société vient en effet de modifier son programme de partenariat afin que les revendeurs proposant l’intégralité de son portefeuille de solutions de sécurité soient jusqu’à cinq fois mieux récompensés que ceux qui revendent un pare-feu traditionnel. La nature exacte de ce nouveau programme devrait être divulguée dans les prochaines heures. En attendant, certains partenaires ont déjà réagi. « Nous allons appuyer très fort sur le bouton pause », a déclaré à nos confrères un responsable de fournisseur de solutions qui souhaite conserver l’anonymat. « C’est curieusement en dehors de leur stratégie channel actuelle. Je pense que cela représente une menace énorme pour leur crédibilité ainsi que pour leur programme partenaires. »

« Chez Palo Alto Networks, notre succès repose sur notre modèle de channel, qui continuera à jouer un rôle essentiel dans la conduite de nos activités », a fait savoir l’éditeur à nos confrères. « Les améliorations que nous annonçons ont été élaborées avec la collaboration étroite des conseils consultatifs des partenaires et des conseils consultatifs des clients, qui ont apporté un soutien considérable à l’initiative et ont fourni leurs commentaires tout au long du processus. »