Paessler AG, l’éditeur des solutions de supervision réseau PRTG Network Monitor et l’opérateur IoT Sigfox ont signé un partenariat destiné à aider leurs clients à superviser et gérer de manière les infrastructures IoT critiques et les ressources distribuées. Dans le cadre de ce partenariat, Paessler fournit ses solutions PRTG Network Monitor pour l’IoT, qui superviseront et permettront de visualiser le fonctionnement et les données de mesure des capteurs d’infrastructures IT compatibles Sigfox, ainsi que les autres objets, appareils et machines dotés d’une connectivité Sigfox.

Disponible aussi bien en version hébergée que sur site, PRTG Network Monitor permet aux équipes IT et aux administrateurs système, mais aussi aux équipes et intégrateurs IoT et IIoT, de visualiser exactement ce qu’il se passe en temps réel au sein de leur infrastructure IT, qu’il s’agisse des réseaux, des systèmes, du matériel, des applications et des périphériques. La solution exploite deux méthodes pour amener vers elle les messages Sigfox concernant l’état de marche des capteurs et des appareils ou leurs données de mesure : la méthode « rappel », quand les données sont envoyées immédiatement vers PRTG via push, et la méthode « API », quand PRTG demande des données à intervalles prédéfinis depuis les appareils connectés Sigfox. Des tableaux de bord personnalisables peuvent être configurés pour montrer exactement les informations importantes, de la santé globale du réseau, aux détails granulaires tels que la vitesse des ventilateurs dans des serveurs particuliers.

Dans le cadre de la collaboration entre les deux sociétés, Paessler participera activement au réseau de partenaires Sigfox Partner Network, tandis que Sigfox contribuera à l’Uptime Alliance de Paessler, un programme de partenaires destiné à aider les fournisseurs technologiques à intégrer des fonctionnalités de supervision réseau dans leurs offres avec PRTG.