Paessler AG, éditeur de la solution de supervision réseau PRTG Network Monitor, et Fujitsu ont développé un partenariat pour la supervision et la gestion des infrastructures IT. La solution de l’éditeur allemand est intégrée à la suite Software ServerView du Japonais, permettant une gestion simplifiée des serveurs Fujitsu Primergy et Primequest.

PRTG permet aux administrateurs systèmes de surveiller l’ensemble de leur infrastructure IT, tels que les réseaux, les systèmes, le matériel, les applications et les périphériques, le tout en temps réel. Les tableaux de bord personnalisables permettent de tout superviser, de la santé globale de l’infrastructure réseau à la performance individuelle de chaque dispositif telle que la vitesse de rotation des ventilateurs dans chaque serveur. PRTG envoie également des alertes aux administrateurs lorsque des seuils de performance qu’ils ont prédéfinis sont atteints.

Software ServerView Suite de Fujitsu est de son côté un outil de gestion et une plateforme permettant à l’équipe IT d’administrer les serveurs depuis une console unique. Software ServerView Suite couvre toutes les ressources serveurs, que ce soit sur site, dans le cloud ou dans des environnements virtualisés. Avec l’intégration de PRTG à la plateforme, la gestion des serveurs peut être orchestrée simultanément avec la surveillance de l’ensemble de l’infrastructure IT, sans avoir à télécharger de plug-in.

L’accord intègre la participation de Paessler au Fujitsu Alliance Program afin d’offrir la possibilité aux partenaires de Fujitsu de proposer une solution de supervision réseau unifiée à leurs clients.

Précisons que Paessler a conçu des capteurs sur mesure pour superviser les serveurs Primergy et Primequest.