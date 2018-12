Conformément à ce qui a été annoncé lors de son dernier summit, OVH s’apprête à introduire plusieurs nouveautés à l’intention de ses partenaires. Première annonce : la mise en place de sessions régulières de formations commerciales et techniques : les OVH Academy. « Ces formations répondent à une demande forte exprimée par les partenaires de monter en compétences sur nos infrastructures et d’être plus autonomes dans la vente de nos solutions », expose Laurent Garcia, directeur channel Cloud mondial d’OVH.

Ces formations existaient déjà mais sous une forme privative. Désormais, elles seront ouvertes à tous. La première session se tiendra les 10 et 11 décembre prochain dans ses locaux parisiens. Elle accueillera quelque 80 personnes issues d’une trentaine de partenaires. La suivante devrait se tenir sur la deuxième quinzaine de janvier et d’autres devraient suivre au rythme d’une nouvelle session majeure tous les mois et demi.

Deuxième nouveauté : la segmentation des partenaires. Classiquement, OVH prévoit de segmenter ses partenaires en quatre catégories en fonction des solutions sur lesquelles ils interviennent, du chiffre d’affaires qu’ils génèrent et du nombre de personnes certifiées sur ses solutions. Ils pourront ensuite bénéficier de remises et de fonds de comarketing (notamment pour l’organisation d’événements) différenciés selon la catégorie dans laquelle ils se trouvent.

Troisième nouveauté : OVH prévoit de revoir à la hausse le niveau de support qu’il prodigue à ses partenaires, notamment à ses partenaires télécoms et Web. L’hébergeur prévoit de mettre en place courant 2019 une nouvelle organisation leur garantissant des interlocuteurs plus disponibles et sensibilisés à leurs problématiques.

Ces intiatives viennet compléter les nombreuses mesures déjà prises en faveur des partenaires depuis un an. Depuis février dernier, l’hébergeur a ainsi mis en place un contrat type à l’intention de ses partenaires qui établit clairement la répartition des rôles et des responsabilités entre OVH et ses partenaires. « OVH se positionne en industriel du numérique en fournissant les infrastructures techniques sur lesquelles son écosystème partenaires s’appuie pour développer des services de proximité mais n’a pas vocation à assurer lui-même ces services », explique Laurent Garcia. Environ 200 partenaires l’ont d’ores et déjà adopté sur son activité Cloud.

C’est dans ce cadre contractuel qu’a été conçue son offre de services managés big data sur base Cloudera : l’initiative en revient en effet à Claranet qui en a assuré la conception, la gouvernance et en assure l’exploitation. Cette première offre « tripartite » a fait l’objet d’une présentation dédiée lors de son dernier Summit qui s’est tenu le 18 octobre dernier à Paris.

Claranet n’a d’ailleurs pas été le seul partenaire OVH à venir témoigner lors de ce sixième OVH Summit. Signe de la montée en puissance de son écosystème partenaires, OVH avait convié une quinzaine d’entre eux à participer en tant que sponsor et à prendre la parole. Les 3.000 participants de cet événement ont ainsi pu assister à des interventions de Neurones IT, Matilan, ForePaaS ou Cozy Cloud (ces deux derniers étant issus de son programme d’incubation de stratups). Une montée en puissance qui vérifie également dans les chiffres : sur son exercice clos fin août, OVH dit avoir enregistré une croissance de 100% de ses revenus générés par les partenaires. Et sur cette même période, l’hébergeur a calculé que les partenaires avaient contribué pour 70% de son revenu global sur le segment des grandes PME et des grands comptes.