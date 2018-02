Orange Business Services organisait le 13 février dernier au deuxième étage de sa boutique Opéra son premier IoT for Business, évènement dédié aux partenaires IoT. Un événement qui a réuni une soixantaine de partenaires, parmi lesquels K-TNS (expertise et conseil) ; Stimio (solutions industrielles) ; ITK (smart agriculture) ; e-Novact (sécurité et tracking d’assets industriels) ; Hxperience (smart building) ; Smile (intégrateur open source) ; Expemb (embarqué).

« L’objectif de cet événement était de construire notre approche partenariale et de créer une chaine de valeur business avec les partenaires », expose Olivier Ondet, directeur du programme Internet des objets pour le marché entreprises d’Orange Business Services. La division IoT de l’opérateur s’était jusqu’ici concentrée sur la mise sur le marché des différentes briques constitutives de son offre (connectivité et plateforme de traitement). Elle avait également bouclé son catalogue d’objets connectés – il y en a 90 issus d’une trentaine de partenaires. La prochaine étape va être la finalisation d’un catalogue d’applications. «Or, chez OBS, nous avons peu de compétences métiers, d’où cette approche partenariale avec des fabricants d’objets d’une part et des entreprises porteuses d’applications susceptibles d’utiliser ces objets et de traiter les données qu’ils génèrent », poursuit Olivier Ondet.

Après une introduction du patron du programme IoT d’Orange consacrée aux attentes d’Orange vis-à-vis de ses partenaires en matière d’IoT et aux meilleurs moyens pour ces-derniers de nouer une relation durable avec l’opérateur, la matinée s’est poursuivie par des ateliers techniques différenciés selon les profils de partenaires et s’est achevée par deux tables rondes, l’une consacrée à l’offre de connectivité d’Orange et l’autre à sa plateforme de traitement de données Live Objets. Olivier Ondet indique qu’il compte renouveler l’événement prochainement (date à déterminer).