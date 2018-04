Mû par l’ambition du groupe Orange de devenir un acteur de référence sur le marché des objets connectés en Europe, Orange Business Services lance Datavenue Market en France et en Europe. Ce portail web met en relation les fournisseurs d’objets connectés et les entreprises ou les développeurs souhaitant tester et valider un projet IoT en toute autonomie pour un coût raisonnable.

La place de marché propose actuellement plus de 50 objets couvrant différents usages dans l’industrie, l’asset tracking et les smart cities. Issus d’une vingtaine de fournisseurs, ils ont été sélectionnés au sein du catalogue d’objets connectés d’Orange afin de garantir l’interopérabilité avec le réseau LoRa de l’opérateur. A partir de juillet, une offre de connectivité LoRa prépayée de 6 ou 12 mois sans engagement ainsi que des offres packagées tout compris comprenant objets, connectivité et application métier seront d’ailleurs disponible sur Datavenue Market. Elles s’adressent aux clients qui n’ont pas l’expertise pour créer leur projet IoT. Par exemple, la solution Live Button d’Orange Business Services permettra de gérer et de paramétrer depuis un portail web les actions associées à ses boutons

Datavenue Market, qui s’enrichira au fur et à mesure, s’appuie sur les infrastructures de la plateforme d’Actility, acteur spécialiste de l’IoT.

« Avec le réseau LoRa d’Orange qui couvre tout le territoire métropolitain, nous pouvons construire et offrir des solutions adaptées à chaque client suivant ses besoins, sa maturité et son type de projets. L’objectif d’Orange est d’accompagner les clients qui souhaitent tester, construire et avancer dans l’IoT, en leur offrant un parcours simplifié et plus agile. Datavenue Market est le parfait exemple de cette volonté. Cette Marketplace nous permettra également d’affiner notre connaissance du marché en nous appuyant sur une véritable place des tendances pour analyser, comprendre et réfléchir sur l’avenir de l’IoT », affirme dans un communiqué Olivier Ondet, SVP IoT et Analytics d’Orange Business Services.