Le spécialiste canadien de la gestion documentaire et des processus métier OpenText a fait l’acquisition de Catalyst Repository Systems, éditeur de solutions eDiscovery pour les services juridiques en entreprise et les cabinets d’avocats. Le montant de cette opération s’élève approximativement à 75 millions de dollars, dans le cadre d’une transaction en numéraire. Catalyst sera intégré aux solutions de Discovery d’OpenText. Catalyst Repository Systems a été créé en 2000 et est basé à Denver dans le Colorado.

« C’est dans le contexte de la construction de la première plateforme technologique juridico-légale au monde que l’équipe et les produits de Catalyst viennent consolider notre portefeuille et notre expertise. En alliant les forces d’OpenText et de Catalyst, nous confirmons notre position de premier fournisseur mondial de technologies eDiscovery et mettons en commun un puissant ensemble de solutions à la disposition des services juridiques en entreprise et des cabinets d’avocats. Nous les aidons ainsi à tirer parti de technologies telles que l’automatisation, la transformation numérique, l’intelligence artificielle et le machine learning », indique dans un communiqué Mark Barrenechea, CEO et CTO d’OpenText. « À l’heure actuelle, le secteur juridique aborde un tournant majeur. En misant sur OpenText, les grands noms de ce secteur choisissent de pouvoir continuer à offrir des services pertinents aux entreprises et de les aider à se repérer dans un environnement réglementaire instable afin d’offrir des résultats performants à leurs clients. »