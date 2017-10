OpenIO vient de lever 5 millions d’euros auprès d’Elaia Partners, Partech Ventures, et Nord France Amorçage, le fonds d’investissement abondé par le conseil régional des Hauts-de-France et géré par Siparex.

Le spécialiste du stockage objet va utiliser cet argent pour étoffer son équipe, consolider sa présence sur le marché EMEA et développer de nouveaux marchés aux Etats-Unis et au Japon.

OpenIO a été fondé par une petite équipe d’experts, d’ingénieurs et d’intrapreneurs au sein de Worldline, la filiale monétique d’Atos. Dirigée par Laurent Denel et Jean-François Smigielski (aujourd’hui respectivement CEO et directeur d’OpenIO), l’équipe a été constituée il y a 10 ans pour résoudre les problèmes d’infrastructures de stockage massives. Désormais indépendante et basée à San Francisco et Hern (Lille) avec des bureaux à Paris et Tokyo, la jeune pousse a développé une solution permettant de transformer n’importe quelle machine informatique en serveur de stockage objet, l’infrastructure de stockage distribuée pouvant par ailleurs prendre en charge certaines tâches. OpenIO emploie 20 salariés et revendique 60 millions d’utilisateurs finaux dans le monde.