OpenAI a franchi un cap symbolique en juin en dépassant les 10 milliards de dollars de revenus récurrents annuels (ARR). Selon un porte-parole de l’entreprise cité par CNBC, ce chiffre de 10 milliards de dollars comprend les revenus des produits grand public, des abonnements professionnels et issus son API. Il exclut en revanche les revenus de licence de Microsoft.

La croissance du champion de l’IA générative reste très rapide puisqu’un semestre plus tôt, soit fin 2024, l’ARR était de 5,7 milliards de dollars, à mettre toutefois en balance avec une perte d’environ 5 milliards de dollars.

L’entreprise semble en avance sur l’objectif, qu’elle avait partagé plus tôt avec ses investisseurs, d’atteindre 12,7 milliards de dollars d’ARR fin 2025. Ses ambitions pour les prochaines années sont encore plus démesurées. OpenAi viserait à dépasser les 125 milliards de dollars d’ici 2029, d’après The Information, se basant sur des sources proches du dossier.

En mars dernier, OpenAI a annoncé une levée de fonds de 40 milliards de dollars menée par Softbank et portant sa valorisation à 300 milliards de dollars. Une partie de ce financement est prévue pour financer les infrastructures du projet Stargate, dans lequel les deux entreprises sont associées aux cotés d’Oracle et MGX.

Ce nouveau financement donne à OpenAI les ressources pour poursuivre sa course en avant. L’entreprise revendique déjà plus de 500 millions d’utilisateurs actifs hebdomadaires et 3 millions d’abonnés à ses services professionnels.