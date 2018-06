Le groupe Oodrive, au travers de sa filiale CertEurope, partenaire de confiance pour la gestion des données sensibles, a reçu le visa de sécurité de l’ANSSI.

La solution CertiPKI de CertEurope délivre des certificats qualifiés de signature pour les personnes physiques, de cachet pour les personnes morales et d’authentification de sites web.

Cette distinction vient compléter les certifications d’ores et déjà obtenues par Oodrive à l’image de eIDAS et de sa dernière certification ISO/CEI 27001.

« Nous sommes très heureux de recevoir ce visa de sécurité de l’ANSSI. Cette distinction confirme une fois de plus le savoir-faire d’Oodrive en matière de sécurisation des données. Ce nouveau visa confirme notre volonté de poursuivre le développement de nos offres en matière de gestion des données sensibles pour toujours satisfaire au mieux nos clients et futurs prospects », déclare dans un communiqué Stanislas de Rémur, PDG du Groupe Oodrive.