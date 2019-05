Comme on le sait, Oodrive ambitionne de devenir d’ici 2020 le leader européen de la gestion des données sensibles. Dans le cadre de cette stratégie, l’éditeur de solutions cloud de partage, sauvegarde et signature de documents annonce une nouvelle acquisition. Il vient de racheter son partenaire Legalbox, un spécialiste français des solutions d’automatisation des workflows et des paraphes électroniques. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées. « Cette acquisition fait suite à un partenariat de longue date pour répondre à des appels d’offre d’e-signature, pour lesquels LegalBox et Oodrive ont proposé leurs expertises complémentaires », explique la firme parisienne dans un communiqué.

Le parapheur électronique est un vecteur d’accélération pour Oodrive qui l’intègre à son offre d’e-signature et se positionne ainsi en concurrent des principaux acteurs du marché.

Sous la direction de son directeur, David Keller, l’équipe technique de LegalBox a d’ores et déjà intégré la direction technique d’Oodrive.

« Nous sommes ravis de l’acquisition de LegalBox qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie de croissance externe du goupe Oodrive. Cette opération va nous permettre de nous positionner au niveau des acteurs clés du marché stratégique de la signature électronique et de la confiance numérique. Avec cette intégration l’offre de signature électronique d’Oodrive s’affirme comme la meilleure alternative aux solutions américaines », explique dans le communiqué le cofondateur et directeur général de la société, Cédric Mermilliod.

Oodrive compte aujourd’hui plus de 400 collaborateurs répartis dans différents pays européens (France, Allemagne, Belgique, Suisse et Espagne) ainsi qu’en Asie. Le centre R&D est basé à Paris et emploie environ 150 personnes. Le groupe revendique plus d’un million d’utilisateurs au sein de près de 15.000 organisations de toutes tailles et de tous secteurs d’activité, parmi lesquelles 80% des sociétés du CAC40.