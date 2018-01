Oodrive annonce l’acquisition d’Orphea, la solution de Digital Asset Management (gestion des ressources numériques) du groupe Algoba Systems, ainsi que son portefeuille de clients. Orphea est un éditeur de référence dans le Digital Asset Management (DAM), un domaine qui couvre l’indexation, l’annotation, le classement, le stockage et la recherche de ressources numériques (images, vidéos et documents).

Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées.

Oodrive dispose d’une gamme de solutions collaboratives centrée sur la productivité des collaborateurs et sur les usages métiers. Cette acquisition vient développer cette gamme, lui permettant de renforcer sa réponse aux besoins du marché en matière de gestion des données médias.

« Ces données sont souvent au cœur de projets confidentiels et stratégiques. Elles nécessitent à ce titre un traitement spécifique et très exigeant en matière de sécurité », explique dans un communiqué le spécialiste de la gestion des données sensibles.Fondé en 1997, basé à Paris et à Grenoble, Orphea revendique plus de 150 clients dans le monde parmi lesquels SFR, M6, le Centre des musées nationaux, Banque Populaire, L’Oréal, l’Inserm, Leclerc, l’Assemblée nationale ou encore l’agence de presse russe Tass. La société poursuivra son activité sous son identité actuelle, avec l’ajout de la mention « an Oodrive brand ».

« Nous sommes ravis de l’acquisition d’Orphea qui va nous permettre de répondre aux demandes du marché en matière de gestion de contenus médias, tant en France qu’en Europe. Nous intégrons la solution de référence du marché choisie par les départements Communication et Marketing des plus grandes sociétés en France », commente dans le communiqué Stanislas de Rémur, PDG du groupe Oodrive.