Lors d’IT Partners 2018, ChannelNews a reçu Pascal Hugot, en charge des partenariats et des alliances au sein de Cyllene. L’occasion de revenir avec lui en vidéo sur le rapprochement de CetSI (Conseil et Systèmes Informatiques) et d’ABC Systèmes & Formation sous le nom de Cyllene.

Société de 150 personnes créée il y a trente ans, la première est orientée intégration d’infrastructures, datacenter et services managés, expose Pascal Hugot. De son côté, ABC Systèmes est davantage orienté vers le Cloud, avec des partenaires tels que Microsoft et AWS et des services d’accompagnement, de conseil et de régie. Le regroupement des deux sociétés dans la holding Cyllene s’inscrit dans la volonté de proposer des services combinant le meilleur du datacenter, de l’infrastructure, du telco et du Cloud. Les deux sociétés forment un ensemble de 45 M€ de chiffre d’affaires avec 500 clients actifs et 300 collaborateurs.

Tout cela est en construction car la réunification effective ne date que de la première semaine de mars. « Il reste un peu de chemin en termes d’organisation et de fusion des équipes », poursuit Pascal Hugot. Le nouvel ensemble va s’organiser autour de trois grands pôles technologiques : le Cloud, le datacenter, et le on-premise. Le développement va porter clairement sur le Cloud et le on-premise. Sur ce dernier pôle, Cyllene a la volonté de porter les solutions de partenaires tels que Dell EMC, HPE et HP Inc, Lenovo, Veeam, Citrix, VMware…

Le redémarrage du marché s’illustre notamment dans le fait que certains domaines qui restaient un peu ésotériques comme le Cloud deviennent réalité. Cela se traduit par une vraie croissance, une vraie demande et pour Cyllene des ambitions de recrutement de nouveaux collaborateurs avec une soixantaine de postes ouverts. Mais si le marché est plutôt dynamique et les perspectives bonnes, Pascal Hugot regrette que ce soit si compliqué de trouver des talents, notamment sur Microsoft Azure et Amazon Web Services.

Pascal Hugot confirme enfin les ambitions du groupe d’arriver rapidement à 100 M€ de chiffre d’affaires annuel. En soutien de la croissance organique, actuellement sur de rythme de 6% annuel, Cyllene envisage d’autres opérations de croissance externe pour améliorer sa couverture géographique et/ou compléter ses expertises.