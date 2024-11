Toujours la société avec la plus grande valorisation mondiale, Nvidia a présenté mercredi soir ses résultats trimestriels, fébrilement attendus par le marché. Le champion des puces pour l’IA a dépassé une nouvelle fois les attentes en matière de revenus et de bénéfices. Sur le troisième trimestre de l’exercice 2025, le chiffre d’affaires a progressé de 94% sur une base annuelle pour établir un nouveau record à 35 Md$. Les ventes pour les centres de données ont bondi de 112% à 30,7 Md$.

Le PDG Jensen Huang s’est réjouit d’une ère de l’IA en plein essor. « La demande pour Hopper et l’anticipation pour Blackwell – en pleine production – sont incroyables », a-t-il déclaré.

Même si les performances restent spectaculaires pour une entreprise de cette importance, la croissance commence à décélérer. Pour le trimestre en cours, Nvidia anticipe un chiffre d’affaires autour de 37,5 milliards de dollars, en croissance sur un an d’environ 70%, contre 265% au troisième trimestre 2024.

La directrice financière Colette Kress a déclaré lors des échanges avec les analystes que « la demande pour Blackwell devrait dépasser l’offre pendant plusieurs trimestres ». Les grands clients comme Microsoft, Oracle et OpenAI ont commencé à la recevoir et 13 000 échantillons de la puce ont été envoyés aux clients. Malgré les contraintes d’approvisionnement, les expéditions devraient accélérer pour générer « plusieurs milliards de dollars » de revenus au dernier trimestre de l’exercice.

Les autres activités, comparativement bien plus modestes, restent également bien orientées : 3,3 Md$ (+15%) pour le segment PC Jeu et IA, 486 M$ (+7%) pour la visualisation professionnelle et 449 M$ (+72%) enfin pour l’automobile et la robotique.

Bien qu’en baisse de 0,5 point, la marge brute reste à 74,6%. Le bénéfice net a plus que doublé (+109%) pour s’établir à 19,3 Md$. Pas vraiment de quoi faire fuir les investisseurs, même si l’action semblait légèrement consolider dans les échanges après la clôture.