Le passage progressif à un software-defined business model entamé en début d’exercice réussit à Nutanix. Le spécialiste de l’hyperconvergence a enregistré au cours de son troisième trimestre clos le 30 avril dernier un chiffre d’affaires supérieur aux attentes. Les revenus atteignent 289,4 millions de dollars, soit une progression de 41% par rapport aux 205,7 millions de dollars générés un an plus tôt. Le chiffre d’affaires logiciels et support progresse de 55%. Les facturations bondissent de 50% à 351,2 millions de dollars. La marge brute grimpe à 67,0% contre 59,5% un an auparavant. Le bénéfice brut bondit de 58% à 193,8 millions de dollars.

La firme de San Jose réduit sa perte GAAP de 11,5% qui s’établit à 85,7 millions d’euros. La perte par action est de 0,51 dollar, comparé à 0,67 dollar au troisième trimestre 2017. En termes non-GAAP (hors éléments exceptionnels) elle est de 0,21 dollar. La trésorerie opérationnelle atteint 13,3 millions de dollars contre -16,0 millions de dollars un an plus tôt. Au 30 avril, l’éditeur disposait de 923,5 millions de dollars en liquidités et investissements à court terme. C’est 164% de plus que l’an dernier à la même période.

Au cours du trimestre, la société a finalisé l’acquisition de Netsil, spécialiste de la cartographie et le monitoring en temps réel des applications conteneurisées et du cloud. Les conditions d’acquisition de la jeune pousse ne sont pas précisées.

Les effectifs de Nutanix ont grimpé d’environ 150 personnes (dont 85 salariés de Netsil et une soixantaine de commerciaux) pour atteindre 3.710 collaborateurs dans le monde.

Commentant ces résultats au cours d’une conférence téléphonique, le CEO de l’entreprise, Dheeraj Pandey, a expliqué qu’il comptait beaucoup sur le channel pour alimenter la croissance de Nutanix, rapporte CRN. « Il y a beaucoup de vieux matériel à remplacer. Pour réaliser cela au cours des prochains mois et des prochaines années nous comptons beaucoup sur le channel. Nous pensons que plus nous auront du succès auprès du Global 2000, plus notre enseigne va se développer jusqu’au midmarket. »

Pour le quatrième trimestre, Nutanix prévoit un chiffre d’affaires compris entre 295 et 300 millions de dollars, une marge non-GAAP de 73% à 74% et une perte non-GAAP par action comprise entre 0,20 et 0,22 dollar.