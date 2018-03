Nutanix a signé un accord définitif en vue d’acquérir Netsil. Cette jeune pousse créée en 2012 et basée à San Francisco permet la cartographie et le monitoring en temps réel des applications conteneurisées et des environnements cloud distribués. Les conditions financières de la transaction n’ont pas été dévoilées. « La clôture de l’acquisition est soumise à la satisfaction des conditions de clôture habituelles », indique toutefois dans son communiqué le spécialiste des infrastructures hyperconvergées.

Netsil est à l’origine du Netsil Application Operations Center qui, grâce à une technologie algorithmique et non invasive, permet aux entreprises d’obtenir une visibilité complète sur tous leurs services, leurs applications et leurs interdépendances complexes, sans aucun changement de code. L’ajout de la technologie de Netsil au logiciel Nutanix Enterprise Cloud OS devrait aider les clients à sécuriser les applications, ainsi qu’à identifier et résoudre les problèmes de performances.

« La technologie innovante de Netsil offre une approche originale pour une cartographie des applications et une gestion des opérations simples mais complètes dans de multiples environnements cloud. Elle sera un ajout significatif à Nutanix », explique dans le communiqué Sunil Potti, Chief Product and Development Officer chez Nutanix. « Netsil, peut être utilisé comme un service cloud-based et, associé au logiciel Nutanix Enterprise Cloud OS, permet aux équipes DevOps et IT de déployer et d’exploiter rapidement des applications en toute confiance, dans n’importe quel cloud, à n’importe quelle échelle, en assurant la fiabilité, la performance et la sécurité. »

« Rejoindre Nutanix donne à la technologie de Netsil une excellente opportunité d’être un multiplicateur de force », indique de son côté Harjot Gill, fondateur et CEO de Netsil. « Nutanix a construit une plateforme Enterprise Cloud OS très solide, qui, quand, combinée au monitoring en temps réel de Netsil, devient encore plus stratégique pour répondre à la croissance du marché des microservices. »