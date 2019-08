Nutanix a presque achevé sa transition d’une vente de matériel et de logiciels d’hyperconvergence vers une facturation de logiciels par abonnements. Ce passage pèse sur les revenus a reconnu le fondateur et CEO de la société, Dheeraj Pandey, lors de la présentation des résultats financiers aux analystes rapporte CRN.

Pour le quatrième trimestre 2019, qui s’est terminé le 31 juillet, la société a enregistré un chiffre d’affaires de 299,9 millions de dollars, en baisse de 1,3% par rapport aux 303,7 millions de dollars déclarés un an auparavant. Ce recul reflète l’effondrement du chiffre d’affaires provenant des appliances, qui passe en un an de 35,9 millions de dollars à 13,0 millions de dollars. Les facturations ont légèrement diminué pour les mêmes raisons, reculant de 395,1 millions de dollars à 371,7 millions de dollars. En rervanche, les produits logiciels et support ont grimpé de 7% pour atteindre 286,9 millions de dollars.

Nutanix enregistre une perte GAAP de 194,3 millions de dollars, ou 1,04 dollar par action, par rapport à un déficit de 87,4 millions de dollars ou 51 cents par action pour l’exercice précédent.Sur une base non-GAAP, la perte s’établit à 105,8 millions de dollars, soit 0,57 dollar par action contre 19,0 millions de dollars, ou 0,11 dollar par action l’an dernier.

Sur l’ensemble de l’exercice, toujours impactés par le recul des ventes de hardware, les revenus progressent de moins de 1% à 1,24 milliard de dollars. La perte nette GAAP double pour s’établir à 621,2 millions de dollars, ou 3,43 dollars par action. Sur une base non-GAAP, la perte nette représente 272,9 millions de dollars, ou 1,51 dollar par action, contre 101,5 millions de dollars, ou 0,62 dollar par action l’an dernier.

La transition, « qui se poursuit à un rythme soutenu », aura également un impact sur les relations de Nutanix avec le channel a expliqué le patron de la société. « Nous avons fait du bon travail avec quelques partenaires, et nous pensons que, du moins aux États-Unis, nous maîtrisons la situation », a-t-il déclaré. « Evidemment, au niveau international, beaucoup de réalisations se font grâce aux partenaires, au-delà de la génération de leads. Et au final, nous avons de la chance si quelques-unes vont vraiment jusqu’au bout. Quelquefois, les clients indiquent leur préférence, par exemple, « Je voudrais travailler avec ce partenaire de distribution » et nous respectons ce souhait. Cependant, la plupart du temps, nous travaillons avec seulement quelques partenaires auxquels nous essayons de confier le plus d’affaires. »

Dheeraj Pandey a par ailleurs expliqué que les clients pouvaient désormais acheter des licences de logiciels transportables dans des clouds privés ainsi que dans des clouds publics sans système d’exploitation. Il a ajouté que cela leur permettra de traiter leurs infrastructures privées comme des zones de disponibilité du cloud public. « Plus important encore, ils pourront déplacer les applications librement et redéployer les licences Nutanix dans les deux sens, créant ainsi un véritable cloud hybride avec un cloud privé virtuel. Une expérience des deux côtés », a-t-il conclu à ce sujet.

Revenant sur l’évolution de la transition vers le numérique, il a indiqué que l’activité numérique dépassait les attentes au quatrième trimestre, avec des revenus d’abonnement en hausse de 16% par rapport au trimestre précédent et représentant désormais 71% du total de la facturation. On est donc très proche de l’objectif de 75% à la fin de l’année…2021.