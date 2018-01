Nutanix étend sa distribution sur le marché européen. Déjà présent au catalogue d’Arrow en Espagne, au Portugal et en Scandinavie, le spécialiste de l’hyperconvergence élargit son partenariat avec le grossiste à valeur ajoutée en lui confiant la distribution de ses produits en France et au Benelux. Les partenaires d’Arrow peuvent ainsi proposer à leurs clients des technologies pour datacenter basées sur la virtualisation de serveur et destinées à des environnements d’applications distribuées incluant les infrastructures de postes virtuels, l’analyse de données, le cloud et les communications unifiées. les conditions

« En tant que véritable fournisseur de solutions, Arrow possède une expertise considérable et une forte concentration sur les réseaux et les centres de données. Sa connaissance du marché, sa gamme d’infrastructures convergées et de solutions de datacenters définies par logiciel hautement intégrées seront, tout particulièrement, un grand atout pour notre collaboration », commente dans un communiqué le directeur channel et OEM de Nutanix pour la zone EMEA, Jan Ursi.

Mais le renforcement de la présence de Nutanix sur le marché français ne s’arrête pas là, puisque la firme de San José confie également la distribution de sa plateforme Acropolis et de sa solution de gestion Prism à Tech Data Advanced Solutions, la branche infrastructures du VAD.

Ces nouveaux partenariats interviennent alors que Nutanix s’engage dans un basculement vers un business model centré sur le logiciel. « Nous allons adopter au cours des prochains trimestres une stratégie axée de manière réfléchie sur le logiciel », a en effet indiqué le CEO et fondateur de la société, Dheeraj Pandey, à l’occasion de la présentation des derniers résultats trimestriels fin novembre.

Le chiffre d’affaires avait bondi de 46% en un an à 275,6 millions de dollars et de 22% par rapport au trimestre précédent. La perte qui atteignait 140,3 millions de dollars un auparavant avait été réduite à 61,5 millions de dollars.