En cette période de pandémie de Covid-19, l’éditeur accroit ses incitations financières pour répondre aux besoins des fournisseurs de services de cybersécurité. Il renforce également son support technique pour leur permettre de répondre à la demande accrue d’assistance.

Plutôt que d’exiger d’eux qu’ils atteignent des objectifs spécifiques en termes de revenus, Acronis préfère désormais récompenser ses partenaires « pour leur expertise, leur engagement et leur croissance », selon le communiqué de la société.

Acronis précise que ce programme de partenariat, baptisé #CyberFit, comprend désormais :

Des incitations financières, notamment de nouvelles remises et des fonds de développement de marchés (MDF) basés sur les propositions des partenaires

Une aide à la gestion des comptes qui augmente en fonction du niveau de partenariat, avec un support marketing dédié pour les partenaires Platinum

Un support technique renforcé

Une formation commerciale et technique, avec des cours accessibles en direct et en ligne, à la demande

Des outils supplémentaires d’automatisation du marketing et des outils de renouvellement, à venir dès le mois prochain.

Enfin, en mars 2021 également, le lancement d’un nouveau portail dédié aux partenaires pour simplifier la gestion des comptes et la communication avec l’éditeur

« En augmentant nos outils de support à la vente, au marketing et à l’assistance technique ainsi que nos formations, nous permettons à nos partenaires de protéger et de satisfaire plus facilement que jamais la demande de leurs clients… », écrit Alex Ruslyakov, responsable du canal chez Acronis.

Fin 2019, lors de la signature de son accord mondial de distribution avec Ingram Micro, la société de Schaffhouse (Suisse) revendiquait plus de 50.000 partenaires dans le monde. Son programme à destination du channel n’avait pas connu de fortes modifications depuis 2018.