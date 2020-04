L’ESN Quodagis poursuit sa transformation et fédère ses filiales et ses domaines d’expertise sous le nom de Quodagis. À travers cette annonce, Quodagis souhaite donner plus de lisibilité à son offre et créer toujours plus de synergie entre ses différentes équipes qui évoluent sur des marchés complémentaires.

Quodagis est un groupe IT qui délivre des services permettant un fonctionnement optimal des infrastructures informatiques. Le groupe Quodagis propose des offres complémentaires et accompagne plus de 500 clients mid market et grands comptes dans leurs projets de transformation IT et de déploiement de technologies. Quodagis apporte son expertise dans des domaines tels que : l’intégration de solutions ITSM ITAM, les services managés avec 2 centres de services dédiés, la transformation des infrastructures et l’assistance technique de profils experts IT/Réseau, Télécom.

Nouvelles dénominations des domaines d’expertises :

– eodesk devient Quodagis Managed Services,

– IT-tude devient Quodagis Integration,

– Umantic et Vialis deviennent Quodagis Consulting.

Plus qu’un simple rebranding, cette annonce est une étape stratégique, mais également un élément structurant pour le groupe qui a su démontrer la pertinence de sa stratégie de développement et sa capacité à fédérer avec succès des expertises complémentaires issues de différentes opérations de croissance externes.

Eric Schirmann DG du groupe Quodagis « Nous avons pu réaliser avec succès nos objectifs et fédérer l’ensemble de nos collaborateurs autour de notre projet d’entreprise. Quodagis a pour vocation de devenir la référence du marché sur ses domaines de compétence et de se positionner en partenaire des entreprises souhaitant mener à bien leur transformation digitale. La pertinence de notre positionnement nous permet de connaitre une forte croissance tous les ans, de travailler pour de nouveaux clients, mais également d’étendre nos interventions chez nos clients historiques. L’autre enjeu est d’offrir toujours plus de potentiel de développement aux personnes qui nous ont rejoint et continuer à attirer des talents.»