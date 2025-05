PDG d’Inetum France depuis janvier 2020, Normann Hodara quitte l’ESN après plus de 20 ans de carrière au sein du groupe. Ce départ est officialisé alors que l’ESN annonce une refonte de son organisation et de ses zones géographiques.

« Je voudrais exprimer notre gratitude à Normann Hodara, PDG d’Inetum France, qui quitte le groupe pour sa contribution exceptionnelle au développement du groupe au fil des années. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses projets futurs », déclare à cette occasion Jacques Pommeraud, président-directeur général d’Inetum.

Par volonté de simplifier de son organisation et sa présence internationale, Inetum adopte désormais un découpage en trois pôles régionaux majeurs : EuroMed, marchés en croissance et Iberia-Latam.

EuroMed regroupe la France, le Luxembourg, la Belgique, le Maroc et la Tunisie. L’entité sera dirigée par François Fleutiaux qui rejoint le groupe Inetum, après avoir quitté le poste de DG d’Orange Business France en février dernier.

Le second pôle qui couvre le Royaume-Uni, l’Irlande, la Suisse et l’Europe de l’Est est placée sous la direction de Kathy Quashie, qui dirigeait déjà Royaume-Uni et Irlande.

La zone Iberia-Latam, déjà en place et qui englobe l’Espagne, le Portugal, le Mexique, le Pérou, la Colombie et le Brésil, reste sous la direction de Manuel Garcia Del Valle Carlos Roca.

« Cette simplification de notre organisation s’appuie sur le succès avéré de notre modèle Iberia-LATAM, qui a démontré que des marchés partageant des liens culturels et économiques peuvent générer d’importantes synergies », explique Jacques Pommeraud. « En regroupant nos activités dans trois domaines stratégiques, nous créons des entités plus puissantes, capables d’accélérer l’innovation et d’optimiser notre présence sur l’ensemble de nos marchés. »